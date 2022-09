Calcio

Per l'Ajax, eurorivale del Napoli, arriva il primo ko (1-2) in Eredivise contro l'AZ Alkmaar: ecco gli highlights

L'AZ Alkmaar ha interrotto il filotto di sei vittorie consecutive dell'Ajax, vincendo 2-1 in rimonta all'AFAS Stadion. I Lancieri passano in vantaggio al 12° minuto con Kudus ma non c'è nemmeno il tempo di gioire che la partita torna in equilibrio grazie al gol di de Wit che sfrutta un errore di Rensch e la ribalta Odgaard che nei minuti di recupero del primo tempo sigla il 2-1 per l'AZ.

00:01:43, 20 minuti fa