15 maggio 1910: la maglia indossata dalla nazionale italiana di calcio nella sua prima apparizione ufficiale contro la Francia è bianca, con polsini e collo inamidati e nastro tricolore. La scelta fu abbastanza semplice, visto che in quel tempo la squadra più forte era la Pro Vercelli, anche un'altra ricostruzione narra che non ci fosse ancora un accordo sulla scelta del colore e che quindi si optò per il bianco, neutro. Per la cronaca: Italia 6, Francia 2...