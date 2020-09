350 mila euro. Una somma che un modesto club di Serie B con ambizione di salvezza può tranquillamente permettersi per un suo nuovo acquisto. A livello femminile, invece, rappresenta la cifra più alta mai spesa per il cartellino di una calciatrice. Il primato lo ha stabilito la scorsa settimana il Chelsea, con un colpo ad effetto: a Londra è arrivata la danese classe 1992 Pernille Harder, stella del Wolfsburg, appena sconfitto dal Lione in finale della Women Champions League. 310 mila sterline, corrispondenti a 348 mila euro. Un esborso storico per il calcio in rosa.

Il Chelsea investe di continuo, superato il Lione

La ventisettenne Harder ha firmato un contratto di tre anni con il club inglese e guadagnerà circa 600 mila euro a stagione. Il Chelsea è abituato a questo tipo di investimenti anche sul calcio femminile, visto che già a gennaio aveva fatto registrare un altro primato: lo stipendio più alto mai versato per una giocatrice ovvero la cifra del contratto firmato dalla talentuosa australiana Samantha Kerr, pari a 600.000 mila euro. Un record appunto eguagliato dalla Harder che quindi, esattamente come la sua compagna di reparto, incasserà 1,8 milioni di euro in tre stagioni. Nella speciale classifica delle giocatrici più pagate poi figurano le tre leader del Lione campione d’Europa: la norvegese Ada Hegerberg (400.000 euro) e le francesi Amandine Henry (360.000) e Wendie Renard (348.000).

In Italia funziona diversamente, in attesa del professionismo

E le italiane? Da noi il discorso è completamente diverso. Fino a che non verrà riconosciuto giuridicamente il professionismo nel calcio femminile, le calciatrici della nostra Serie A non avranno riconoscimenti economici adeguati e non ci saranno transazioni per l’acquisizioni dei cartellini, ma solo accordi privati tra club e calciatrici stesse. Lo stipendio base annuo di una tesserata di Serie A si aggira sui 30 mila euro, cifra che i nostri top club (Juventus, Fiorentina, Milan ecc) poi aumentano con bonus legati a presenze e reti. Ogni calciatrice firma per uno o più anni di contratto, trattando direttamente con il club le cifre e i bonus. Fondamentalmente le nostre ragazze più forti possono arrivare a guadagnare anche tra i 50 mila e i 100 mila euro annui, grazie ai premi di rendimento. Un importo nemmeno paragonabile a quello dei colleghi maschi, abituati a ragionare su ingaggi molto superiori.

