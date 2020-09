Calcio

Pirlo: "Dybala può giocare con Kulusevski, abbiamo tante soluzioni"

Il tecnico della Juvents ha parlato a margine della vittoria per 3-0 sulla Sampdoria. Dalla scelta a sorpresa Frabotta: "Non ho problemi a lanciare ragazzi che meritano"; alla questione punte e mercato: "Io ho in testa un calcio col centravanti, ma abbiamo tante soluzioni. Dybala? Può giocare ovunque in attacco: al posto di Kulusevski ma anche con Kulusevski".

00:01:59, 2588 Visualizzazioni, 39 minuti fa