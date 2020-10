Certo, Andrea Pirlo non potrà più dirigere il gioco in mezzo al campo, ma dalla panchina il nuovo tecnico della Juventus sembra avere già le idee chiare su come poter riuscire a far esprirmere al meglio quella che è la sua idea di calcio. In un'intervista rilasciata alla UEFA, l'allenatore bianconero ha parlato proprio del cambio di vita, ruoli e compiti nelle nuove vesti:

"Negli ultimi anni ho studiato questa passione in me cresceva sempre più e il passo verso la panchina è stato automatico. Ho avuto la fortuna di avere molti grandi allenatori, da Lucescu che mi ha allenato a inizio carriera ed è stato un maestro a tanti altri come Lippi, Ancelotti, Conte e lo stesso Allegri. Sono dei top mondiali e cercherò di prendere qualcosa da ognuno di loro. Da quando faccio l’allenatore mi rendo conto che in panchina c’è più stress: in campo comandavo io, dirigevo il pallone, mentre qui posso soltanto dare delle indicazioni e sono gli altri a giocare. Il mio tipo di gioco mi permetteva di decidere alcune situazioni in campo, adesso lo posso fare solo dall’esterno"