Playoff e playout, coro di "no" da parte dei club di Serie A: "Meglio giocare tutte le partite"

I club di Serie A non vogliono giocare i playoff per terminare il campionato. Il presidente del Lecce sbotta: "Sarebbe come fare un sorteggio, dopo 4 mesi di stop".

Playoff e playout non sembrano molto digeribili, almeno per il calcio italiano. Questo è ciò che affiora dai sondaggi effettuati dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. L'ipotesi, lanciata ieri da alcuni quotidiani, sembra proprio non attecchire, almeno per tre ragioni fondamentali.

1. Per questioni giuridiche: cambiare la formula dei campionati in corsa porterebbe a una serie di ricorsi da parte dei club sfavoriti.

2. Per questioni logiche: se non è possibile giocare le restanti partite dal campionato per ragioni di tutela della salute, non avrebbe senso disputare nemmeno playoff e playout.

3. Per questioni economiche: Sky, Dazn e Img che hanno già espresso la propria opposizione al pagamento della sesta rata, a maggior ragione pretenderebbero uno sconto adeguato al formato ridotto del torneo.

Il calendario rimane la discriminante fondamentale: la classifica è senza dubbio condizionata dalle squadre incontrate fino a questo momento e a quelle ancora da incontrare. L'esempio lampante è quello del Lecce che per il momento se l'è vista con quasi tutte le suadre della "prima colonna" della classifica. Ecco perché il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, si è schierato apertamente contro la proposta dei playoff.

Sticchi Damiani: "Playoff o playout sarebbe un sorteggio"

L’unico verdetto del campo che conosco è quello che arriva alla fine di tutte le partite. Fare direttamente un playoff o playout dopo quattro mesi di stop assomiglia più a un sorteggio. Ripeto, quando si parla di verdetti del campo gli unici possibili sono quelli che derivano dalla disputa di tutte le gare in programma. Vedo che è l’opzione principale condivisa da tutte le parti in causa. Mi auguro si parta in una data utile per arrivare alla fine, il 13 o il 20 giugno, e fosse necessario anche andando oltre il 2 agosto, ovviamente non troppo per non compromettere la stagione successiva

