Ma com’è andato questo strano trasferimento di mercato? Semplicemente Podolski ha perso una scommessa: in un periodo difficile per lo sport e per alcune discipline in particolare, Poldi aveva promesso che sarebbe sceso in campo con pattini e caschetto se il club di Colonia fosse riuscito a vendere 100.000 biglietti virtuali, cosa che li avrebbe aiutati a salvarsi dalla bancarotta. I tifosi hanno risposto e soprattutto comprato i biglietti, spariti in una sola settimana, felici di vedere la trasformazione del calciatore in un hockeista.