Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Lukas Podolski, attualmente impegnato nel campionato polacco con la maglia del Gornik Zabrze, ha realizzato un gol incredibile nel match vinto per 4-1 sul campo del Pogon Szczecin. Sul risultato di 3-1 in favore degli ospiti, l'ex attaccante tra le altre di Bayern Monaco e Inter, ha infiammato il pubblico dello stadio Florian Krygier confezionando un capolavoro da oltre 50 metri: Podolski dopo aver visto il portiere Plebaniuk fuori dai pali l'ha beffato con un sinistro scagliato direttamente dalla propria metà campo che si è insaccato in rete. Guardare per credere...

Ad

Calcio Lewandowski, incredibile gol su punizione. Ma è il portiere del Messina UN' ORA FA

Serie A ⚽ Juve-Inter ai raggi X: chi parte favorito tra Allegri e Inzaghi? 4 ORE FA