Calcio

Portogallo - Jhonatan, cosa combini? Rivedi l'"auto-gollonzo" del portiere del Rio Ave

PRIMEIRA LIGA - Arriva il successo n° 8 in 9 partite di campionato per il Benfica, che in casa contro il Rio Ave rimonta un gol e poi scappa via: doppietta di Ramos, rete di Musa e un autogol del portiere Jhonatan, che il gol se lo fa praticamente da solo.

00:00:39, 39 minuti fa