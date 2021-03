Calcio

Portogallo, Ricardo Nunez (portiere Varzim) segna il gol più assurdo del weekend di calcio

SERIE B PORTOGHESE - Ricardo Nunes, portiere del Varzim, ha segnato il gol del 2-0 nella vittoria contro il Mafra, in una sfida valida per la 25ª giornata della Serie B portoghese, con un rinvio dalla propria area di rigore che ha beffato l'estremo difensore avversario e si è insaccato in fondo al sacco. Una prodezza tutta da gustarsi.

00:01:21, un' ora fa