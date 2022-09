Calcio

Portogallo - Tutto facile per il Benfica che supera 5-0 il Maritimo, la Juventus è avvisata, gli highlights

Settima vittoria consecutiva in campionato per le "Aquile" di Lisbona. Eloquente il 5-0 che hanno rifilato al Maritimo che li consolida saldamente in testa alla classifica. Momento di forma spettacolare per il Benfica avversario della Juventus in Champions League.

00:02:02, 16 minuti fa