Anche in casa Arsenal è tempo di fare i conti: il coronavirus ha portato ingenti danni economici e l'ultimo a farne le spese è stato " Gunnersaurus ", la mascotte del club da 27 stagioni licenziata a causa degli ultimi tagli attuati dalla società londinese. E' lui, dunque, l'ultima vittima del Covid-19 in casa Arsenal, e con lui Jerry Quy , l'uomo che dentro a quel simpatico vestito da dinosauro faceva sorridere tifosi grandi e piccoli durante le partite dei Gunners. L'assenza di pubblico negli stadi, però, ha portato la società a decidere di rinunciare a lui.

La decisione non è certo passata inosservata tra i tifosi inglesi, che da subito hanno deciso di sostenere la propria mascotte dando vita ad una raccolta fondi con lo scopo di finanziare il ritorno di "Gunnersaurus". Portavoce di questa campagna è stato George Allen, tifoso dell'Arsenal particolarmente affezionato al dinosauro verde: "Gunnersaurus è stata la mascotte dell'Arsenal per 27 anni. E' un simbolo del club e non possiamo permettere che si estingua. Perdere uno storico tifoso come Quy, poi, sarebbe una vergogna":