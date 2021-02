Terza vittoria consecutiva per il Chelsea e per Tuchel, con i blues che passano a Sheffield e si portano a -1 dal 4° posto occupato dal Liverpool. Ottimo il trend per il tecnico tedesco, approdato a gennaio al posto dell'esonerato Lampard: per lui è il 5° risultato utile consecutivo considerando anche la FA Cup (il Chelsea aveva battuto anche il Tottenham di Mou). Decisivi Mount e Jorginho che trova il suo 5° centro in campionato, riprendendosi i gradi di titolare dopo le tante panchine con Lampard.