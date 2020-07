Premier League: Tottenham di Mourinho ko, Sheffield Utd vince 3-1

Battuta d'arresto per il Tottenham di Jose Mourinho nella 32/a giornata di Premier League

Battuta d'arresto per il Tottenham di Jose Mourinho nella 32/a giornata di Premier League. Spurs sconfitti per 3-1 dallo Sheffield Utd, autentica rivelazione del campionato. Di Berge al 31', Mousset al 69' e McBurnie all'84' le reti delle Blades, non basta il solito Kane al 90' per il Tottenham. In classifica, lo Sheffield si porta al settimo posto con 47 punti a -5 da Manchester Utd e Wolves nella lotta all'Europa League. Tottenham fermo a 45 e a rischio esclusione dalle prossime coppe.

