L'amore per i motori di Cristiano Ronaldo è noto a tutti: la stampa inglese ci tiene a farci sapere che CR7 ha ampliato il proprio parco-auto, aggiungendo alla collezione una Bugatti Centodieci, nuovo gioiello del marchio fondato da Ettore Bugatti prodotto in soli 10 esemplari e dunque in edizione decisamente limitata

Prezzo da urlo

Quanto costa? Si parla di 8,5 milioni di sterline (poco più di 10 milioni di euro) per questo modello che si ispira alla storia della Bugatti: questa vettura, costruita in Francia, è equipaggiata con un motore da 1500 cavalli capace di andare da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi e di raggiungere i 380 km/h. Ronaldo per averla dovrà attendere il 2022.

