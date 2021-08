Dopo la roboante vittoria casalinga contro il Leeds e al cospetto di un Southampton (uscito sconfitto 3-1 dal primo match esterno contro l'Everton) grintoso e senza fronzoli, lo United frena e torna a Manchester solamente con un pareggio. Finisce 1-1 la gara della seconda giornata di Premier al St. Mary's: al 30', Saints in vantaggio con l'autorete di Fred, che devia imparabilmente una staffilata dal limite di Ché Adams. Poi, al 54', è Greenwood a ripianare i conti.

Il tabellino

SOUTHAMPTON-MANCHESTER UNITED 1-1

Southampton (4-4-2): McCarthy; Livramento, Salisu, Stephens, Perraud (80' Walker-Peters); Armstrong, Romeu, Ward-Prowse, Djenepo (70' Diallo); Walcott (46' Bednarek), Adams. All.: Hasenhüttl.

Manchester United (4-2-3-1): de Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw; Fred (76' McTominay), Matic (86' Lingard); Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba; Martial (59' Sancho). All.: Solskjær.

Arbitro: Craig Pawson di Sheffield.

Gol: 30' aut Fred (S), 54' Greenwood (M).

Assist: Djenepo (S, 1-0).

Note - Recupero: 2+6. Ammoniti: Bruno Fernandes, Djenepo, Maguire, Pogba, Stephens.

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

2' - PUNIZIONE DELLO SPECIALISTA WARD-PROWSE! La bandiera del Southampton lascia partire il destro a giro basso angolato, sul primo palo: de Gea respinge in corner.

7' - MANCHESTER UNITED A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Punizione dalla destra di Bruno Fernandes, Lindelöf e Pogba deviano in area il pallone che si stampa sulla traversa e torna in gioco per la testa di Martial e il salvataggio sulla linea in coabitazione tra Salisu e Livarmento!

14' - POGBA! Colpo di testa sulla punizione di Luke Shaw: palla di poco alta sopra la traversa!

26' - DESTRO A GIRO DI ARMSTRONG SU SPONDA DI DJENEPO! Palla di poco alta e Saints insidiosi!

30' - GOL DEL SOUTHAMPTON CON CHE ADAMS! Azione sviluppatasi sulla destra con Livramento, triangolo chiuso da Djenepo e sinistro al limite di Che Adams, che trova l'angolino basso, anche approfittando di un deviazione decisiva di Fred!

44' - MATIC! Colpo di testa all'altezza del dischetto su corner dalla sinistra di Shaw: McCarthy si accartoccia e neutralizza il pallone.

54' - GOL DEL MANCHESTER UNITED CON GREENWOOD! Bello scambio in area Bruno Fernandes-Pogba, con palla che - col tocco pregiato dell'ex Juve - arriva all'altezza del dischetto per il rasoterra di prima intenzione: McCarthy può solo toccare la palla, che s'insacca: 1-1!

59' - POGBA FA IL DIAVOLO A QUATTRO TRA LE MAGLIE DELLA DIFESA DEI SAINTS! Il numero 6 ospite libera un sinistro basso a incrociare con palla che sibila il palo!

65' - ANCORA RED DEVILS! Cavalcata sulla destra di Wan-Bissaka, colpo di testa in tuffo di Bruno Fernandes che impegna alla respinta McCarthy. Poi, sul tentativo di tap in di Pogba, la difesa dei Saints sbroglia in qualche modo.

74' - ARMSTRONG A TU PER TU CON DE GEA! Salvataggio pazzesco del portiere ospite dopo una pallaccia persa a centrocampo dallo United!

Il migliore

Pogba. Assist di fino, intesa perfetta con Bruno Fernandes. Vederli duettare è un incanto.

Il peggiore

Fred. Al di là della sfortunata autorete, il brasiliano risulta confusiario lungo la mediana dei Red Devils.

Klopp: "Il mercato delle big non mi stupisce, noi non possiamo permettercelo"

