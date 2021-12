Il Manchester United non gira. Contro il Newcastle, fanalino di coda (ora ex) della Premier League, è solo 1-1. Ed è un risultato che i Red Devils sono pure costretti ad accettare, perché fino a una ventina di minuti dalla fine i padroni di casa rimangono in vantaggio sognando pure il clamoroso colpaccio. L'eroe dei padroni di casa è Saint-Maximin, autore di un gran gol dopo 7 minuti e nettamente il migliore in campo. Una rete che sembra essere decisiva, perché per un tempo intero i Red Devils ruminano calcio senza mai impensierire Dubravka. La situazione migliora parzialmente nella ripresa con l'ingresso in campo di Cavani, che a una ventina di minuti dalla fine trova il punto del pareggio. Ma la situazione non si sblocca più. E anzi, all'87' è il palo a salvare De Gea su un destro di Murphy. Lo United, che deve comunque recuperare un paio di partite rispetto a Chelsea e Arsenal, manca dunque l'avvicinamento alla zona Champions League. Per il Newcastle è invece un punto che serve a poco in chiave classifica. Ma la squadra di Howe, in attesa di capire cosa riserverà il mercato di gennaio, è più viva che mai.

Il tabellino

Newcastle-Manchester United 1-1 (primo tempo 1-0)

Newcastle (4-5-1): Dubravka; Krafth, Schär, Lascelles, Manquillo; Fraser (75' Almiron), Shelvey, Longstaff, Joelinton, Saint-Maximin (83' Gayle); Wilson (51' pt Murphy). All. Howe

Manchester United (4-4-2): De Gea; Dalot, Maguire, Varane, Alex Telles; Rashford, Fred (46' Sancho), McTominay (78' Matic), Bruno Fernandes; Greenwood (46' Cavani), Cristiano Ronaldo. All. Rangnick

Arbitro: Craig Pawson

Gol: 7' Saint-Maximin (N), 71' Cavani (M)

Ammoniti: Cristiano Ronaldo, Krafth, Bruno Fernandes, Maguire, Joelinton, Manquillo

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti chiave

7' – GOL DEL NEWCASTLE. Longstaff ruba palla a Varane sulla trequarti e allarga per Saint-Maximin, che all'ingresso dell'area si accentra e col destro lascia impietrito De Gea.

Saint-Maximin a segno in Newcastle-Manchester United Credit Foto Getty Images

23' – Ripartenza palla al piede di Shelvey, che si presenta ai 20 metri e scarica un destro che De Gea respinge in volo.

38' – Centro mancino di Saint-Maximin per Wilson, che davanti a De Gea controlla e gira in rete: gol annullato però per evidente fuorigioco dell'ex Bournemouth.

47' – Krafth sfonda sulla destra e fa partire un cross basso per Saint-Maximin, che da un passo trova il riflesso di De Gea. Occasione enorme per il 2-0.

49' – Gran tiro a effetto da lontano di Rashford e intervento di Dubravka, che alza sopra la traversa con una mano.

63' – Contropiede solitario di Joelinton che allarga a destra per Fraser, tiro secco e altro riflesso di De Gea.

71' – GOL DEL MANCHESTER UNITED. Cross di Dalot, primo tentativo respinto di Cavani, che alla seconda occasione però non sbaglia. 1-1.

75' – Telles va al cross radente, sul secondo palo Cavani supera Dubravka con un lob morbido, ma Lascelles allontana quasi sulla linea.

87' – Murphy incrocia con l'interno e colpisce in pieno il secondo palo, poi recupera Almiron, il cui sinistro a giro viene alzato con un miracolo da De Gea. Incredibile doppia occasione per il Newcastle.

93' – Dubravka perde palla su un'uscita alta, Sancho recupera e tocca per Cavani, il cui pallonetto dal limite viene allontanato da Schär.

Il momento social

Il migliore

Saint-Maximin. Incontenibile. Imprendibile. Inarrestabile. Segna l'1-0 e fa quel che vuole ogni volta che ha un pallone tra i piedi. Fa uscire col mal di testa i difensori del Manchester United.

Il peggiore

Varane. Al rientro in campo dall'infortunio è protagonista di tante, troppe incertezze. Prima tra tutte, quella che apre al Newcastle la strada verso il vantaggio.

