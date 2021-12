La dura legge del Covid si abbatte sulla Premier League: due match del Boxing Day (26 dicembre) - il classico giorno di Santo Stefano dedicato al calcio inglese - sono stati rinviati a causa del crescente numero di casi ravvisati in due delle squadre impegnate. Liverpool-Leeds ad Anfield e Wolverhampton Wanderers-Watford al Molineux si giocheranno a data da destinarsi.

"A seguito delle richieste di rinvio da parte del Leeds United e del Watford FC a causa del COVID-19, il consiglio di amministrazione della Premier League si è riunito questa mattina e ha purtroppo deciso di annullare le partite di Santo Stefano dei due club interessati. Le due partite sono Wolverhampton Wanderers contro Watford FC e Liverpool FC contro Leeds United, entrambe in programma domenica alle 12:30. Il consiglio di oggi è stato in grado di prendere le sue decisioni prima di Santo Stefano per fare chiarezza ai club e ai loro sostenitori. Ci scusiamo per l'inconveniente e il disturbo causato ai piani festivi di quei fan".

La notizia arriva dopo rinvio di sei partite nella giornata precedente e di altre tre partite durante il turno infrasettimanale di partite pochi giorni prima.

