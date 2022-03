Tra i tanti appelli degli sportivi ucraini in relazione in relazione all'invasione russa, si è registrato quello, particolarmente accorato di Andriy Yarmolenko, attaccante esterno classe 1989 del West Ham.

Il messaggio ai colleghi calciatori russi: "Uscite allo scoperto, subito!"

Sono Andriy Yarmolenko, giocatore della nazionale ucraino. Sono nato a San Pietroburgo, ma sono cresciuto in Ucraina e mi considero ucraino al cento per cento. Ho una domanda per i giocatori russi. Ragazzi, perché state seduti come str***i e non dite niente? Nel mio Paese uccidono persone, uccidono donne, uccidono madri, uccidono i nostri bambini. Ma voi non dite niente, non avete commentato... Per favore, sapete cosa accadrà se tutti voi insieme mostrerete alla gente cosa sta realmente accadendo nel mio Paese. Conosco molti di voi e tutti mi avete detto 'non dovrebbe essere così, il vostro presidente (Putin, ndr) si comporta in modo errato'. Avete influenza sulle persone, per favore! Ora è il momento di mostrare le palle nella vita reale. Vi supplico! Grazie per l'attenzione! Gloria all'Ucraina!".

Le parole paterne di Moyes

Sulla sua situazione ha parlato anche il tecnico degli Hammers David Moyes, alla vigilia del match di FA Cup contro il Southampton in trasferta: "E' tornato ieri ed è molto turbato: in Ucraina ha famiglia e amici. Abbiamo avuto una bella conversazione, riprenderà a giocare quando se la sentirà".

