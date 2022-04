Il Chelsea produce quanto basta per raggiungere il Liverpool in finale di FA Cup. A pochi giorni dall'eliminazione ai quarti di finale di Champions League, i Blues vincono 2-0 a Wembley contro il Crystal Palace grazie alle reti di Loftus-Cheek (entrato al 26' per l'infortunio di Kovavic) e Mount, entrambi nella ripresa. La formazione di Tuchel sembra avere ancora in testa l'esterno di Modric e l'eliminazione dalla Champions: è il Palace a creare le occasioni migliori sfruttando i calci piazzati, il Chelsea colpisce al 65' alla prima vera chance e poi chiude il discorso. Lukaku entra solamente al 77', a match di fatto finito, e colpisce il palo al 91' da pochi passi: si può parlare di gol sbagliato. A giocarsi la coppa saranno i Blues e il Liverpool, ieri vittorioso contro il Manchester City: la finale si giocherà il 14 maggio, ovviamente a Wembley.

Il tabellino

CHELSEA-CRYSTAL PALACE 2-0 (primo tempo 0-0)

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Azplicueta, Christensen (82' Thiago Silva), Rüdiger; James, Jorginho (77' Kanté), Kovacic (26' Loftus-Cheek), Alonso; Mount (77' Ziyech), Havertz (77' Lukaku), Werner. All. Tuchel.

CRYSTAL PALACE (4-3-3): Butland; Ward, Andersen, Guéhi, Mitchell; Schlupp (72' Benteke), Kouyaté (85' Milivojevic), McArthur (72' Olise); Eze, Mateta (55' Ayew), Zaha. All. Vieira.

Gol: 65' Loftus-Cheek (C), 76' Mount (C)

Ammoniti: Havertz (C)

Chelsea v Crystal Palace Credit Foto Getty Images

Classifiche e risultati

La cronaca in 6 momenti chiave

36' OCCASIONE PER KOUYATE - Prima grande chance del match: sinistro al volo dal limite, splendido intervento di Mendy! Poi Andersen colpisce il palo ma è in netto fuorigioco.

61' ALTRA OCCASIONE PER KOUYATE - Colpo di testa da calcio d'angolo, la colpisce quasi con la spalla: Mendy immobile, pallone largo di poco.

65' GOL DI LOFTUS-CHEEK - I Blues passano alla prima vera occasione! C'è spazio per Jorginho che serve Havertz, palla dentro respinta: il centrocampista arriva sul pallone e calcia di controbalzo, leggera deviazione e pallone in rete.

76' GOL DI MOUNT - Grandissimo gol: controllo orientato al limite dell'area e piattone nell'angolino.

78' OCCASIONE PER ANDERSEN - Ancora da calcio d'angolo, colpo di testa sul secondo palo tutto solo: alto.

91' PALO DI LUKAKU - Piatto destro da pochi passi, il belga non riesce a metterla dentro.

Il momento social

Il migliore

LOFTUS-CHEEK - Entra al posto dell'infortunato Kovacic e si trova a decidere il match: il suo gol sblocca una partita complicata per i Blues.

Il peggiore

MATETA - Si vede pochissimo davanti, quando ha l'occasione non riesce a essere incisivo.

