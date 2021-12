E' sufficiente un tempo al Manchester United, per liquidare la pratica Burnley. Clarets tra le squadre più decimate e affaticate dalle assenze per Covid e Red Devils trascinati da uno scatenato McTominay, mediano scozzese tuttofare. A segno lui, Sancho (anche se il panel della FA assegna l'autorete a Mee) e Cristiano Ronaldo. Serve solo per gli annali, la rete di Lennon al 38'. La band di Rangnick aggancia così il West Ham al quinto posto a 31 punti, con una gara in meno rispetto ai londinesi. Vittoria dedicata a Sir Alex Ferguson per i suoi 80 anni da festeggiarsi il 31 dicembre 2021. Resta a 11 punti, penultimo insieme al Newcastle, il Burnley con tanti match da recuperare.

Cristiano Ronaldo (Manchester United) e James Tarkowski (Burnley) Credit Foto Getty Images

Il tabellino

MANCHESTER UNITED-BURNLEY 3-1

Manchester United (4-2-3-1): de Gea; Wan-Bissaka, Bailly (66' Varane), Maguire, Shaw; Matic, McTominay; Greenwood (81' Dalot), Sancho, Cavani; Cristiano Ronaldo (93' Fred). All.: Rangnick.

Burnley (4-2-3-1): Hennessey; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Gudmundsson, Cork (58' Stephens); Westwood, McNeil (84' Pieters), Lennon (74' Vydra); Wood. All.: Dyche.

Arbitro: Jonathan Moss di Leeds.

Gol: 8' McTominay (M), 27' aut. Mee (M), 35' Cristiano Ronaldo (M), 38' Lennon (B).

Assist: Cristiano Ronaldo (M, 1-0).

Note - Recupero: 2+3. Ammoniti: -.

Il momento social

I tifosi dello United festeggiano così gli 80 anni (il 31 dicembre 2021) di Sir Alex Ferguson, ovviamente presente a Old Trafford.

La cronaca della partita in 13 momenti chiave

4' - WOOD! Tuffo di testa sul filo del fuorigioco su cross di Lowton: palla alta di poco. La prima occasione del match è per il Burnley!

6' - CHE OCCASIONE GETTATA AL VENTO DA CRISTIANO RONALDO! Gran lancio in verticale di Shaw e scatto del portoghese il quale, a tu per tu con Hennessey, sbaglia calciando di poco alto sopra la traversa!

8' - GOL DEL MANCHESTER UNITED CON McTOMINAY! Cristiano Ronaldo sbaglia lo stop al limite dell'area su suggerimento di Greenwood. La palla, però, diventa ottima per lo scozzese il quale, dal limite dell'area e di prima intenzione, beffa Hennessey sul proprio palo! Esultanza sfrenata di McTominay E 1-0!

Scott McTominay porta in vantaggio all'8' il Manchester United contro il Burnley. Premier League 2021-2022 (getty Images) Credit Foto Getty Images

20' - ILLUSIONE DEL GOL DA PARTE DI SHAW! Sgroppata delle sue partendo dalla sinistra. Il numero 23 fa tutto da solo e, dal limite, lascia partite un potente mancino: palla sull'esterno della rete!

27' - AUTOGOL DI MEE, MANCHESTER UNITED-BURNLEY 2-0! Shaw innesca Sancho e l'ex Borussia Dortmund manda al bar Tarkowski con un gran dribbling prima di trovare l'angolino opposto con un colpo da biliardo rasoterra. Sulla traiettoria, tuttavia, c'è una leggera ma determinante deviazione di Ben Mee.

30' - CRISTIANO RONALDO! Conclusione rimpallata dalla retroguardia del Burnley su palla offertagli da uno scatenato McTominay!

35' - GOL DEL MANCHESTER UNITED CON CRISTIANO RONALDO! Ma, ancora una volta, fa tutto McTominay: lo scozzese, su appoggio al limite dell'area di Sancho, sgancia la bomba che Hennessey devia miracolosamente sul palo. Quindi, il tap in a porta vuota, facile facile, dell'ex Juventus: 3-0!

Cristiano Ronaldo. Credit Foto Getty Images

38' - GOL DEL BURNLEY, CHE ACCORCIA CON LENNON! L'ex Kayserispor, Everton e Tottenham recupera palla sulla trequarti su errore in controllo di Bailly, porta a spasso Maguire e, con un rasoterra incrociato, batte de Gea sul palo più lontano: 3-1!

Aaron Lennon, «Burnley» Credit Foto Getty Images

39' - RETROPASSAGGIO AL CARDIOPALMA PER HENNESSEY! Il portiere gallese dei Clarets è bravo ad anticipare coi piedi Cristiano Ronaldo in agguato.

42' - CRISTIANO RONALDO SOVRASTA DI TESTA MEE SU ASSIST DI GREENWOOD! Palla alta di poco e United vicinissimo al poker.

64' - McTOMINAY! Lo scozzese apre il piatto dal limite, su appoggio di Cristiano Ronaldo: grandissimo intervento di Hennessey, che devia alto sopra la traversa!

67' - MEE! Colpo di testa sul solito cross dalla bandierina di Westwood: palla di poco alta. Pericoloso, qui, il Burnley...

89' - TARKOWSKI! Colpo di testa di poco a lato su assist dalla bandierina di Westwood, tra i migliori del Burnley.

Il migliore

McTominay. Il missile da fuori dell'1-0, quello che si stampa sul palo e confeziona il 3-0 di CR7, gli innumerevoli contrasti vinti con grinta scozzese. Strepitoso.

Il peggiore

Tarkowski. Casca sistematicamente nelle finte di Sancho e compagni. Disorientato.

