Il Manchester United non va oltre il pari a Old Trafford contro il Leicester: finisce 1-1 e il risultato è amaro per i Red Devils di Rangnick che vedono allontanarsi il quarto posto. Di Iheanacho al 63' e di Fred al 66' le reti dell'incontro. Assente Cristiano Ronaldo, non al meglio e lasciato a riposo dopo gli impegni col Portogallo nei playoff dei Mondiali di Qatar 2022. Costretto a schierare una formazione priva di riferimenti offensivi (out anche Cavani) Rangnick si affida a Bruno Fernandes falso 9 ma con risultati modesti. Lo United conferma tutti i propri limiti e - a conti fatti - deve ringraziare una parata miracolosa di de Gea che evita la sconfitta. Prova da dimenticare sia di Sancho che di Pogba (sostituito nell'ultimo quarto d'ora). Con questo pareggio i Red Devils agganciano momentaneamente il Tottenham al 5° posto, a -3 dall'Arsenal: ma rispetto allo United gli Spurs e i Gunners hanno rispettivamente una e due partite in meno.

Il tabellino

MANCHESTER UNITED-LEICESTER 1-1

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) - De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Shaw (46' Alex Telles); Fred, McTominay (55' Rashford); Elanga, Pogba (75' Matic), Sancho; Bruno Fernandes. All.: Rangnick.

LEICESTER (4-2-3-1) - Schmeichel; Justin, Evans (64' Amartey), Fofana, Castagne; Tielemans, Mendy; Maddison, Dewsbury-Hall, Barnes; Iheanacho. All.: Rodgers.

ARBITRO: Andre Marriner.

GOL: 63' Iheanacho (L), 66' Fred (M).

ASSIST: Maddison (L, 0-1).

AMMONITI: Shaw, McTominay (M), Fofana, Tielemans (L).

NOTE - Recupero 3'+7'.

Il gol di Kelechi Iheanacho durante Manchester United-Tottenham - Premier League 2021-22get Credit Foto Getty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

27' SCHMEICHEL SALVA IL LEICESTER! Bruno Fernandes si presenta al limite e spara con il destro: grande intervento del portiere delle Foxes che riesce a respingere con il piede sinistro un pallone diretto nell'angolino basso. Azione nata da un erroraccio in disimpegno di Fofana.

31' IHEANACHO VICINISSIMO AL GOL! Il nigeriano, servito al limite da Tielemans, si aggiusta il pallone sul sinistro ma allarga troppo la conclusione sfiorando l'incrocio. Che chance per il Leicester!

36' CHE OCCASIONE PER IL LEICESTER! Maddison crossa dalla trequarti destra, Barnes anticipa Dalot e devia con il destro: palla di poco a lato, rimessa dal fondo per lo United anche se c'era una deviazione di Dalot. Marriner e l'assistente non se ne sono accorti.

63' GOOOOOLLLL DEL LEICESTER! IHEANACHO! 0-1! Gran cross dalla sinistra di Maddison, alle spalle di Varane sbuca Iheanacho che trafigge de Gea in tuffo di testa. Il portiere dello United si tuffa, tocca il pallone ma non riesce a impedire che si infili nell'angolo basso. Assist di Maddison e United sotto.

66' GOOOOOLLLL DEL MANCHESTER UNITED! FRED! 1-1! Destro rasoterra dal limite di Bruno Fernandes, Schmeichel si distende e respinge con la mano destra, sul pallone si avventa Fred che spara col sinistro e spedisce il pallone sotto la traversa. Immediata la risposta dei Red Devils e di nuovo parità a Old Trafford.

Fred esulta dopo il gol in Manchester United-Leicester - Premier League 2021-22 Credit Foto Getty Images

71' LEICESTER A UN PASSO DAL 2-1! Sciagurato retropassaggio di Sancho che in pratica lancia Iheanacho: il nigeriano, da posizione defilata, prova a sorprendere de Gea con un pallonetto ma spedisce il pallone sopra la traversa.

72' MIRACOLO DI DE GEA! Punizione di Maddison, Fofana anticipa tutti a centro area e colpisce di testa. Sembra gol, ma il portiere dello United si allunga e riesce incredibilmente a mettere in corner con la mano destra. Parata da fenomeno!

82' IL VAR CANCELLA L'1-2 DEL LEICESTER! Iheanacho combatte al limite dell'area con Varane e riesce a servire Maddison: destro secco e niente da fare per de Gea. Marriner, richiamato al VAR, annulla il gol dopo l'On Field Review: c'era fallo di Iheanacho su Varane.

93' CHE OCCASIONE PER SANCHO! Cross dalla destra di Dalot, Amartey scivola a centro area e il pallone arriva a Sancho che calcia malissimo con il destro: conclusione strozzata che finisce sul fondo. Rangnick scuote la testa in panchina.

Jadon Sancho in azione durante Manchester United-Leicester - Premier League 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il migliore

David DE GEA - Il portiere dello United merita il riconoscimento di MVP per la sua parata fenomenale sul colpo di testa di Fofana che impedisce al Leicester di riportarsi in vantaggio.

Il peggiore

Jadon SANCHO - La sua è una prestazione letteralmente sconcertante. In attacco incide zero, vaga svogliato per il campo e a un certo punto pensa bene di mandare in porta Iheanacho con un retropassaggio sciagurato. In pieno recupero ha il pallone giusto per redimersi, ma lo spreca con una ciabattata a lato. Serata da dimenticare in fretta.

Rangnick: "Ronaldo? Lo manderemo sempre in Portogallo!"

