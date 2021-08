Il Chelsea è già di Lukaku. Il belga esordisce con il gol che apre la sfida contro l'Arsenal e contribuisce alla vittoria dei Blues nel derby di Londra: 2-0 a Emirates. Risultato che porta Tuchel a quota 6 punti e che non muove la classifica dei Gunners, alla seconda sconfitta in altrettante partite. La partita dell'ex Inter non si limita alla facile rete che sblocca il match al 15': Lukaku è già il riferimento davanti e appare in ottima forma, con diversi strappi inarrestabili (due le ammonizioni provocate) e innumerevoli appoggi per i compagni. Decisivo anche James, che prima regala al belga il pallone dell'1-0 e poi raddoppia al 35', approfittando dei buchi dell'Arsenal sulla sinistra. Nella ripresa i Blues amministrano, Lukaku va vicino alla doppietta: miracolo di Leno e pallone sulla traversa dopo un colpo di testa in tuffo. Ma la sostanza non cambia: il Chelsea sbanca Emirates e si gode il nuovo numero 9, subito decisivo.

Il tabellino

ARSENAL-CHELSEA 0-2 (primo tempo 0-2)

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Soares, Holding, Pablo Marì, Tierney (66' Nuno Tavares); Lokonga, Xhaka; Saka (61' Aubameyang), Smith Rowe, Martinelli (79' Balogun); Pepé. Allenatore: Arteta.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic (72' Kanté), Marcos Alonso; Mount (82' Ziyech), Havertz (89' Werner); Lukaku. Allenatore: Tuchel.

Gol: 15' Lukaku (C), 35' James (C)

Ammoniti: Pablo Marì (A), Holding (A), Lokonga (A)

La cronaca della partita in 5 momenti chiave

15' GOL DI LUKAKU - Il belga riceve palla spalle alla porta al limite, Kovacic apre per James che rimette in mezzo per Big Rom: facile piatto vincente a porta vuota.

35' GOL DI JAMES - I Blues sfondano ancora sulla destra: l'esterno controlla da solo in area su palla di Mount e insacca con il destro.

52' SAKA DA FUORI - Sinistro dalla trequarti, con deviazione: Mendy smanaccia in calcio d'angolo.

60' GRANDE OCCASIONE PER L'ARSENAL - Corner, sponda di Pablo Marì e colpo di testa da pochi passi di Holding: pallone largo di pochissimo.

77' TRAVERSA DI LUKAKU - Il belga vicinissimo al raddoppio: cross di Mount, colpo di testa di Big Rom salvato da Leno, che smanaccia sulla traversa.

Il migliore

Reece JAMES - L'assist al bacio per Lukaku e il gol del raddoppio: è lui l'uomo del derby.

Il peggiore

Kieran Tierney - L'Arsenal a destra fa acqua da tutte le parti: in entrambi i gol c'è un posizionamento sbagliato del terzino sinistro dei Gunners.

