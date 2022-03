L’Arsenal va e ormai lo fa da parecchie settimane, tra il sostanziale silenzio alle latitudini nostrane. Sono cinque le vittorie di fila consecutive in Premier League messe in fila dai ragazzi di Arteta, ormai serissimi candidati non solo a un posto in Champions, ma anche a contendere l’eventuale terzo posto a un Chelsea tutto da valutare (viste le vicende societarie), da qui alla fine. I Gunners infatti non sentono pressioni nonostante la vittoria del Manchester United ieri e quella dello stesso Chelsea poche ore fa ; e rispondono con un secco 2-0 al Leicester tra le mura di casa dell’Emirates. Apre le danze Thomas Partey dopo 11 minuti, chiude i conti un rigore di Lacazette nella ripresa. Nel mezzo tanto Arsenal, capace di colpire anche un traversa e di legittimare in sostanza la vittoria.