Premier League

Il Liverpool è vivo. Anche se col brivido. L'ex Steven Gerrard tenta in ogni modo di complicare la vita alla squadra a cui sarà per sempre legato, ma inutilmente. Al Villa Park passano i Reds, che si impongono per 2-1 su un Aston Villa gagliardo, ma costretto a uscire dal campo senza punti. Sono proprio i padroni di casa a sfruttare un avvio da incubo del Liverpool e a passare per primi con Douglas Luiz. Ma dopo pochissimi minuti la sfida è già tornata in equilibrio grazie a Matip, bravo a concludere un flipper nell'area di Martinez. E nella ripresa è Mané, di testa su centro di Diaz, a togliere le castagne dal fuoco a una squadra un po' incartocciata su se stessa e incapace di produrre vere occasioni da gol. Nel finale il Villa ci prova, si vede annullare un gol di Ings, ma non c'è nulla da fare. Sono tre punti di platino per il Liverpool, che aggancia il Manchester City al primo posto e mette pressione ai campioni in carica, impegnati mercoledì sera in casa dei Wolves. L'ennesimo episodio di una lotta per il titolo più appassionante che mai.

Il tabellino

Aston Villa-Liverpool 1-2 (primo tempo 1-1)

Aston Villa (4-3-1-2): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Nakamba (62' Chukwuemeka), Douglas Luiz; Coutinho (70' Buendia); Ings, Watkins (81' Traoré). All. Gerrard

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Tsimikas; Keita, Fabinho (30' Henderson), Jones (62' Thiago); Diaz (72' Salah), Diogo Jota, Mané. All. Klopp

Arbitro: Jon Moss

Gol: 3' Douglas Luiz (A), 6' Matip (L), 65' Mané (L)

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno

La cronaca in 9 momenti chiave

3' – GOL DELL'ASTON VILLA. Primo colpo di testa di Douglas Luiz, il connazionale Alisson si salva come può e lo stesso Douglas Luiz non fallisce il tap-in ravvicinato. 1-0.

6' – GOL DEL LIVERPOOL. Flipper nell'area del Villa, Martinez mette una pezza sul tocco ravvicinato di van Dijk, ma Matip a porta vuota mette dentro il gol dell'immediato pareggio.

Matip esulta in Aston Villa-Liverpool Credit Foto Getty Images

20' – Mané di testa su un altro centro di Tsimikas, ma la sua incornata sfiora il palo con Martinez completamente fuori causa.

24' – Colpo di testa pericolosissimo di Ings, che anticipa l'uscita a farfalle di Alisson ma alza troppo la mira. Si salva il Liverpool.

32' – Keita tocca dentro per Diaz, che a sua volta serve Mané, il cui destro a porta vuota è facile facile. Netto, però, il fuorigioco del colombiano: gol annullato.

65' – GOL DEL LIVERPOOL. Cross di Diaz e colpo di testa vincente di Mané, che supera la resistenza di Martinez completando la rimonta. 1-2.

69' – Gran taglio di Watkins per Ings, che scatta verso Alisson ma si allunga troppo il pallone, favorendo l'uscita bassa del portiere del Liverpool.

84' – Alisson si oppone al destro incrociato di Ings e Chukwuemeka non riesce a ribadire in rete con la porta praticamente vuota.

85' – Altro bellissimo destro incrociato da posizione defilata di Ings, che questa volta supera Alisson: il gol viene però annullato per fuorigioco.

Il migliore

Joel MATIP. Più volte chiamato in causa in difesa, così come van Dijk, ha il merito di trovare il gol che riporta immediatamente il Liverpool sulla giusta via.

Il peggiore

Diogo JOTA. Si fa vedere pochissimo. Qualche spunto isolato durante la partita, ma senza mai incidere.

