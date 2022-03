Nessun problema per il Liverpol di Klopp, dopo l'impegno Champions con l'Inter, all'AmEx Stadium di Brighton. Contro i Seagulls, ottavo successo consecutivo in campionato e Manchester City capolista nuovamente avvicinato in classifica. A decidere la contesa sulle rive della Manica, un gol per tempo: quello di Luis Diaz al 19' e di Mohamed Salah su rigore al 61'.

Mohamed Salah. Credit Foto Getty Images

Ad

Il tabellino

Premier League Conte re al Tottenham: stipendio inferiore solo a Klopp e Guardiola 26/02/2022 A 14:33

BRIGHTON AND HOVE ALBION-LIVERPOOL 0-2

Brighton (4-3-3): Robert Sanchez; Lamptey, Dunk, Veltman, Cucurella; Bissouma (66' Welbeck), Alzate (46' Lallana - 53' Groß), March; Mac Allister, Trossard, Maupay. All.: Potter.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, Keïta (65' Thiago Alcantara), Henderson (86' Milner); Mané, Salah (66' Diogo Jota), Luis Diaz. All.: Klopp.

Arbitro: Mike Dean di Northwich.

Gol: 19' Luis Diaz (L), 61' rig. Salah (L).

Assist: Matip (L, 0-1).

Note - Recupero: 2+5. Ammoniti: Bissouma, Mac Allister, Maupay, Fabinho.

Classifiche e risultati

Il momento social

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

5' - MAUPAY DALLA LUNGA DISTANZA! Su sponda aerea di Mac Allister, destro basso potentissimo dai 25 metri con palla che sfiora il palo. Brighton vicino al vantaggio!

8' - SALAH DENTRO PER MANE! Palla sull'esterno della rete. Robert Sanchez sfiora con la mano ed è calcio d'angolo per il Liverpool.

19' - GOL DEL LIVERPOOL CON LUIS DIAZ! Gran lancio dalla difesa di Matip per il colombiano ex Porto, che anticipa Robert Sanchez in uscita beccandosi una scarpata in pieno volto: 0-1 per i Reds, ma nessuna sanzione per il portiere dei Seagulls: 0-1!

Brighton-Liverpool, Premier League 2021-2022: Luis Diaz (Liverpool) riceve le cure dai sanitari dopo l'uscita a valanga di Ronert Sanchez (Brighton) sul gol dello 0-1 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

27' - ROBERTSON! Gran cross dalla destra di Alexander-Arnold: sinistro sottoporta alto non di molto.

44' - SALAH, LANCIATO DA ROBERTSON, SI FA TUTTA LA CORSIA SINISTRA ED ENTRA IN AREA! Bissouma è abile coprirgli lo spazio della conclusione sul primo palo, respinta poi coi piedi da Robert Sanchez.

47' - CHE OCCASIONE SCIUPATA DAL BRIGHTON! Maupay apparecchia la conclusione dell'accorrente Trossard il quale, in corsa e tutto solo davanti ad Alisson, apre il destro e calcia alto!

57' - TRAVERSA DI SALAH! Sinistro a giro appena dentro l'area: palla, deviata da Dunk, stampatasi sul legno più alto.

61' - GOL DEL LIVERPOOL CON SALAH SU RIGORE! Penalty assegnato per il tocco di mano di Bissouma in area su conclusione di Mané. Dal dischetto, il mancino dell'egiziano spiazza Robert Sanchez centralmente: 0-2!

88' - CROSS BASSO DI MARCH, DALLA SINISTRA, SUL PRIMO PALO! Grandissimo riflesso di Alisson il quale, sulla potente conclusione ravvicinata di Welbeck, alza la sfera sopra la traversa!

89' - CONTROPIEDE DI LUIS DIAZ! Robert Sanchez esce bene e respinge a terra il pallone.

Il migliore

Salah. Gol (su rigore), una traversa e tantissime idee per la fase offensiva dei Reds. Esce dolorante al ginocchio al 64', ma non sembra essere grave.

Il peggiore

Bissouma. Provoca il penalty ed è protagonista di tanti, troppi interventi davvero rischiosi..

Klopp: "Sanchez? Era già stato fortunato nel primo tempo"

Champions League Inter, i 3 motivi per sognare l'impresa contro il Liverpool 16/02/2022 A 10:54