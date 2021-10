Il Manchester City tiene il passo del Chelsea e passa indenne dalla delicata trasferta di Brighton. Gli uomini di Pep Guardiola vanno in vantaggio con un tocco sulla linea di porta di Gundogan su rovesciata di Bernardo Silva. Da rimarcare che in precedenza c'è stata una carica di Gabriel Jesus sul portiere Sanchez non ravvisata da arbitro e Var. Il vantaggio spiana la strada al City che vola in contropiede e trova due gol con Foden alla mezz'ora, di cui il secondo da condividere con Gabriel Jesus autore della conclusione. Nella ripresa i padroni di casa tornano pimpanti in campo e non mollano fino al termine della partita. A 10 minuti dal 90' MacAllister trasforma un rigore causato da un fallo in uscita di Ederson, ma al 95' Mahrez restituisce un risultato più rotondo al Manchester. Brighton punito oltremisura dall'1-4. City secondo a -2 dal Chelsea.

Esultanza dei giocatori del City contro il Brighton Credit Foto Getty Images

Il tabellino

BRIGHTON AND HOVE-MANCHESTER CITY 1-4

BRIGHTON (4-4-2): Sanchez; Dunk, Burn (58'Lamptey), Cucurella, Veltman; Gross (72'Mac Allister), Lallana, Moder, March; Trossard, Maupay (58'Mwepu)

MAN.CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Walker; Silva, Rodri, Gundogan (74'Fernandinho); Grealish (77'De Bruyne), Foden, Jesus (87'Mahrez)

GOL: 13' Gundogan, 28' Foden, 31' Foden, 81' Mac Allister (R.), 95' Mahrez

Assist: B.Silva, Grealish, G.Jesus, Foden

ARBITRO: Friend

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

1' CLAMOROSA OCCASIONE CITY! GABRIEL JESUS salta il portiere in uscita e calcia verso la porta. Miracoloso salvataggio sulla linea di DUNK. La goal line conferma che il pallone non è entrato.

13' GOLLL! GUNDOGAN! Ma azione da rivedere al VAR. GABRIEL JESUS carica l'uscita di SANCHEZ che perde la presa e regala palla a BERNARDO SILVA che in rovesciata conclude verso la porta trovando Gundogan sulla linea ad appoggiare in rete!

28' CONTROPIEDE CITY E 0-2! FODEN! BERNARDO SILVA serve in profondità GREALISH che davanti a Sanchez trova l'assist per Foden che in scivolata gira nella porta vuota.

31' UNO SPETTACOLO IL CITY! 0-3! GREALISH calcia secco sul primo palo e trova la risposta di Sanchez. Sulla respinta GABRIEL JESUS prova la conclusione leggermente toccata da FODEN davanti alla porta e resa imparabile.

61' TROSSARD! Incrocia un rasoterra sul secondo palo, fortunato nella deviazione EDERSON, palla in corner ad un passo dalla traversa.

79' RIGORE PER IL BRIGHTON! Ederson stende MWEPU quasi sulla linea di fondo.

81' MAC ALLISTER! Tocca EDERSON, ma palla in rete! 1-3!

95' MAHREZ! FA 4-1! FODEN lo libera davanti alla porta e lui non sbaglia. Si chiude qui la contesa.

Il migliore

Bernardo SILVA: giocatore spettacolare, inventa palloni visionari per i compagni e innesca i contropiedi più pericolosi della sua squadra. Mago.

