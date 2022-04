Burnley-Manchester City, match valido per la 31a giornata di Premier League, è terminato sul punteggio di 2-0 in favore degli uomini di Guardiola. I Citizens lanciano un segnale di forza nei confronti di un Liverpool che, nel pomeriggio inglese, aveva scavalcato momentaneamente la squadra di Guardiola in cima alla classifica; il City si preparerà nel migliore dei modi per il confronto diretto all’Etihad Stadium di domenica prossima.

Kevin De Bruyne e Raheem Sterling Credit Foto Getty Images

Il City domina la gara sin dai primi minuti, imponendo un possesso palla dittatoriale su un Burnley rinunciatario. De Bruyne deposita in rete la sponda di Sterling dopo soli 5’, poi quest’ultimo regala il suo secondo assist di giornata ai piedi di Gundogan, che beffa un rivedibile Pope con un tiro al volo al 25’. Il City mantiene le redini del gioco anche nel secondo tempo, e sfiora il tris col palo colpito da Gabriel Jesus all’81’.

Citizens che tornano a +1 sul Liverpool, mentre è notte fonda per il Burnley di Dyche, che si torva in penultima posizione ed ha perso le ultime 4 partite di Premier senza mai segnare. Burnley sotto 10 reti a zero in questo segmento di campionato.

Il tabellino

BURNLEY-MANCHESTER CITY 0-2

BURNLEY (4-5-1): Pope; Roberts, Long, Tarkowski, Taylor; Cork (71’ Rodriguez), Lennon, Westwood, McNeil (45’ Cornet), Brownhill; Weghorst (82’ Barnes). All. Dyche.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Laporte, Aké, Walker; Gundogan, Rodri, De Bruyne (78’ Bernardo Silva); Grealish, Foden (64’ Jesus), Sterling. All. Gaurdiola.

Arbitro: Craig Pawson.

Gol: 5’ De Bruyne (M), 25’ Gundogan (M)

Assist: 2x Sterling (M)

Ammoniti: Weghorst (B)

Classifiche e risultati

La cronaca in 10 momenti chiave

4’ - INCORNATA DI BROWNHILL! Cross dalla trequarti di Lennon, Brownhill prende il tempo a Laporte e stacca di testa. La palla sfila di poco accanto al palo destro.

5’ - GOL! DE BRUYNE NON ESITA, 1-0 CITY! Rodri innesca Sterling a lato dell'area, l'inglese trova De Bruyne in area con una sponda precisa. Il belga trafigge la porta del Burnley con una conclusione potente!

8’ - RODRI TUONA ANCORA! Tiro dal limite col piattone destro, Pope respinge!

25’ - GOL! GUNDOGAN RADDOPPIA PER IL CITY! Sterling trova il secondo assist di giornata pescando Gundogan completamente libero in area. Il tiro al volo del tedesco beffa un Pope rivedibile.

41’ - STERLING PROVA LA MAGIA AL VOLO! Lob fantastico di Foden a lanciare Sterling in porta! Pope accenna l'uscita, l'inglese tenta la conclusione al volo ma storpia la traiettoria.

50’ - FODEN PROVA A BEFFARE TUTTI COL TACCO! Marcato, l'attaccante inglese prova a sorprendere Pope da distanza ravvicinata con un tocco di tacco. Il portiere del Burnley respinge col corpo.

69’ - JESUS SFIORA IL SETTE! Altra discesa di Sterling sul fondo, altro cioccolatino per la zampata di Gabriel Jesus, che in allungo sfiora la traversa.

76’ - JAY RODRIGUEZ SPAVENTA EDERSON! Grealish perde una palla sanguinosa nella propria metà campo, Jay Rodriguez corre fino al limite e scocca un tiro potente ma centrale. Ederson blocca.

81’ - PALO DI GABRIEL JESUS , CHE POI SI DIVORA L'IMPOSSIBILE! Due colpi a botta sicura ma fuori bersaglio. Il brasiliano colpisce prima un palo, poi sulla respinta del ferro calcia a lato clamorosamente.

88’ - CORNET BUCA L'ASSIST DI BARNES! Barnes elude la linea difensiva dei citizens, poi serve l'accorrente Cornet per il tap-in. Il francese si allunga in scivolata ma non trova il pallone sottoporta!

Il migliore

Raheem STERLING: due assist a coronamento di una prova straripante. E’ un riferimento imprescindibile in profondità, riesce nell’impresa di non far piangere l’assenza di una punta di peso. E non è poco.

Il peggiore

Wout WEGHORST: l’ex bomber del Wolfsburg tocca pochissimi palloni, si fa ammonire con un fallo al limite fino a rinunciare completamente alla caccia del pallone. E il Burnley sprofonda indietro.

