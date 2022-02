Premier League

Il Manchester United non si prende i 3 punti sul campo del fanalino di coda Burnley. Nel primo tempo ci sono solo i Red Devils in campo: Varane sblocca il match di testa, ma il Var ritiene attiva la posizione di Maguire e la rete è cancellata per fuorigioco. Subito dopo Pogba trova il vantaggio su assist di Shaw. Prima della mezz'ora il Burnley si salva dal possibile autogol di Brownhill: in questo caso viene fischiato un fallo di Pogba in area di rigore.

Rodriguez segna il gol del pareggio tra Burnley e Manchester United Credit Foto Getty Images

Ad

Il punteggio resta in equilibrio e i Clarets trovano il pareggio in apertura di ripresa sull'asse Weghorst-Jay Rodriguez. De Gea salva proprio su Weghorst pochi istanti dopo e lo United non ha la forza per assaltare il Burnley. Solo 20 minuti in campo per Ronaldo, a cui Rangnick a preferito Cavani.

The Emirates FA Cup Cristiano Ronaldo stecca: United eliminato ai rigori 04/02/2022 A 23:14

Il tabellino

BURNLEY-MANCHESTER UNITED 1-1

BURNLEY (4-4-2): Pope; Roberts, Tarkowski, Mee, Pieters; Westwood, Brownhill, McNeil, Cornet (69’Lennon); Rodriguez (89'Barnes), Weghorst. All. Dyche.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Maguire, Varane, Shaw; Pogba, McTominay (80'Lingard); Sancho, Fernandes, Rashford (85'Elanga); Cavani (68’Ronaldo). All. Rangnick.

GOL: 18’ Pogba, 47’ Rodriguez

ASSIST: Shaw, Weghorst

Classifiche e risultati

La cronaca in 7 momenti chiave

12’- VARANE! COLPO DI TESTA CHE VALE IL VANTAGGIO! Punizione di FERNANDES dalla trequarti che trova lo stacco di VARANE bravo ad indirizzare sul secondo palo. Primo gol in maglia United.

15’- GOL ANNULLATO! Fischiato un fuorigioco di MAGUIRE ritenuto in posizione attiva, avendo eseguito un blocco nel confronto di un avversario.

18’- POGBA! QUESTA VOLTA È BUONO! 1-0! Assist dal fondo di SHAW per l'inserimento di POGBA che apre il piatto destro e mette il pallone sotto la traversa.

21’- AUTOGOL! RADDOPPIO UNITED! ANZI NO! Altro gol annullato ai red devils. Assist al centro di RASHFORD che trova il maldestro tocco nella propria porta di BROWNHILL. Fischiato però un fallo precedente di POGBA in area.

32’- CAVANI! SI MANGIA IL 2-0! Assist di SHAW dalla sinistra, CAVANI si trova un pallone da spingere in rete di testa, ma si fa chiudere il tiro dal portiere POPE.

47’- RODRIGUEZ!! PAREGGIO BURNLEY! Numero di WEGHORST sulla trequarti, filtrante per RODRIGUEZ che evita MAGUIRE e punta DE GEA mettendo in rete a poca distanza dalla porta.

52’- DE GEA SALVA LO UNITED! Tiro splendido di WEGHORST dalla distanza, il portiere spagnolo vola e toglie la palla dall'angolo basso della porta.

Il Migliore

Wout WEGHORST: il Burnley nel secondo tempo svolta grazie al suo ultimo acquisto di mercato. Attaccante completo, la giocata che porta al gol di Rodriguez è a 5 stelle. Vicino anche al sigillo personale, negato da De Gea.

Il Momento social

Senegal campione d'Africa: folla oceanica a Dakar per la festa

Premier League Rashford salva il Manchester: West Ham ko al 93'. United 4° 22/01/2022 A 14:55