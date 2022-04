Chelsea-Brentford, match valido per la 31a giornata di Premier League, è terminato sul punteggio di 4-1 in favore degli uomini di Frank. Le Bees espugnano Stamford Bridge in una gara da capogiro, con Christian Eriksen sugli scudi. Dopo essere tornato con un ruolo da protagonista in Nazionale (in gol 2’ dopo il suo ritorno in campo e a segno anche nella sentitissima gara del Parken ), il danese ex-Inter mette lo zampino nella rimonta sui Blues.