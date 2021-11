Il Chelsea domina, sbatte su Pope, non chiude la partita e viene beffato da Vydra. Termina 1-1 a Stamford Bridge contro il Burnley, terz'ultimo in classifica: Blues avanti con Havertz, bravo a colpire di testa su perfetta palla di James poco dopo la mezz'ora. I campioni d'Europa - senza Romelu Lukaku, assente per un problema alla caviglia - hanno tantissime occasioni per raddoppiare ma, in un modo o nell'altro, non le sfruttano: il colpo di testa di Vydra gela i tifosi londinesi. Il pareggio è una bellissima notizia per il Manchester City (a -3 dopo la vittoria nel derby) e per il Liverpool, che può portarsi a -1.

Il tabellino

Ad

CHELSEA-BURNLEY 1-1 (primo tempo 1-0)

Premier League Il Chelsea vince ancora: 3-0 al Newcastle, segna anche Jorginho 30/10/2021 A 16:36

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Rudiger, Christensen, Silva; James, Jorginho, Kante (85' Pulisic), Chilwell; Barkley (73' Loftus-Cheek), Hudson-Odoi (85' Mount); Havertz. All. Tuchel.

BURNLEY (4-4-2): Pope, Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor, Gudmundsson (70' Vydra), Brownhill, Westwood, McNeil, Cornet (88' Pieters), Wood (61' Rodriguez). All. Dyche.

Gol: 33' Havertz (C), 79' Vydra (B)

Assist: 1-0 James (C), 1-1 Rodriguez (B)

Ammoniti: Westwood (B), James (C), Cornet (B), Browhill (B)

Vydra Credit Foto Getty Images

Classifiche e risultati

La cronaca della partita in 7 momenti chiave

7' OCCASIONE PER CHRISTENSEN - Cross di Hudson-Odoi, torsione del difensore dal limite dell'area piccola: largo di niente, grande chance.

29' ALTRA OCCASIONE PER IL CHELSEA - James mette in mezzo un pallone basso, la deviazione della difesa manda il pallone verso la porta e Pope compie un miracolo con i piedi da terra.

33' GOL DI HAVERTZ - James ha spazio sulla destra e mette in mezzo un pallone perfetto per il tedesco, che colpisce di testa senza marcatura e non può sbagliare.

50' PALO DI THIAGO SILVA - Cross dalla trequarti, torsione del brasiliano: scheccia il palo di testa.

65' POPE SU HUDSON-ODOI - Grande azione del Chelsea, che porta a liberare l'attaccante a pochi passi dalla porta: sinistro rasoterra, altro grande intervento.

73' CHE ERRORE DI BARKLEY - Sinistro a botta sicura dopo un'altra grande azione di James: alto.

79' GOL DI VYDRA - Cross dalla trequarti, sponda di testa di Rodriguez e rete da pochi passi.

Il momento social

Il migliore

Nick POPE - Para tutto quello che c'è da parare e tiene a galla il Burnley.

Il peggiore

Antonio RUDIGER - Sbaglia posizionamento in occasione del pareggio del Burnley: errore grave.

Mancini: "Pallone d'Oro a Jorginho, ha vinto di tutto"

League Cup I rigori premiano sempre il Chelsea: va ai quarti, ko i Saints 26/10/2021 A 20:52