Sul fronte societario il Chelsea resta dentro una tempesta, ma sul campo continua a fare punti. Dopo il successo infrasettimanale sul campo del Norwich arrivato dopo i conti congelati a Roman Abramovich, i Blues vincono anche contro il Newcastle, a Stamford Bridge, seppur soffrendo. I Magpies, rinfrancati dalla cura Howe e reduci da 9 risultati utili consecutivi (di cui 6 vittorie!) cadono però solo all’89° minuto grazie a una doppia invenzione: la grande palla di Jorginho e il delizioso controllo di Kai Havertz, bravo a girare in porta. Qualche rammarico il Newcatsle però ce l’ha, specie per un calcio di rigore che sembrava evidente non concesso per fallo di Cahlobah nella ripresa. Poco importa al Chelsea, che trova così 3 punti chiave per tenere lontane le rinnovate ambizioni Champions di Arsenal e Manchester United, con i Gunners in particolare potenzialmente molto minacciosi se dovessero vincere le 3 partite in meno che hanno rispetto ai Blues.

Per il resto, da segnalare, resta la vicinanza di buona parte del tifo del Chelsea al patron Roman Abramovich. I cori erano stati evidenti già a Norwich in settimana, lo sono stati anche oggi, così come lo striscione su bandiera russa ‘The Roman Empire’ è rimasto presente sugli spalti anche oggi.

Ad

Premier League Congelate le carte di credito: il Chelsea è nei guai, rischia il fallimento IERI A 18:47

Di contro lo sfottò del Newcastle è stato goliardico. Dal coro “we’re richer than you” (siamo più ricchi di voi) al “Mike Ashley, he’s coming for you” (per voi sta arrivando Mike Ashley – l’odiato ex proprietario dei Magpies, non esattamente il presidente economicamente più disponibile sul mercato). Insomma, in Premier League i Blues restano un caso ma nonostante le enormi difficoltà, da segnalare ci sono appunto due vittorie importanti. Per Tuchel adesso appuntamento a mercoledì, a Lille, per il ritorno degli ottavi di Champions League.

Il tabellino

Chelsea (4-2-3-1): Mendy; Chalobah, Christensen, Rudiger, Sarr (78’ Pulisic); Kante, Jorginho; Ziyech, Mount (63’ Kovacic), Werner (63’ Lukaku); Havertz.

Newcastle (5-4-1): Dubravka; Manquillo (90’ Gayle), Lascelles, Schaer, Burn, Targett; Almiron (69’ Saint-Maximin), Longstaff, Guimaraes, Murphy (90 Fraser); Wood.

Gol: 89' Havertz.

Note – Ammoniti: Havertz, Ziyech; Murphy.

Classifiche e risultati

Il migliore

Havertz. Gol pesantissimo dopo controllo spettacolare. Un gioiellino.

Il peggiore

Wood. Poco incisivo là davanti.

Allegri: "Con Lukaku o senza Lukaku è diverso, dovremo adattarci"

Premier League Il Chelsea espugna Norwich, 3-1: cori per Abramovich 10/03/2022 A 21:53