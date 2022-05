Premier League

Il governo inglese ha dato il via libera all'acquisizione del Chelsea da parte del consorzio guidato dallo statunitense Todd Boehly, già co-proprietario dei Los Angeles Dodgers di Baseball. L'offerta ammonta a 4,25 miliardi di sterline, il corrispettivo di 5 miliardi di euro. Nelle ultime ore erano montate, tra i sostenitori dei Blues, non poche preoccupazioni, dal momento che Dato che Roman Ambramovich, in possesso del passaporto portoghese, aveva necessità dell'autorizzazione dello stato lusitano per la cessione del club ed il limite ultimo è fissato al 31 maggio.

Todd Boehly (a destra) fututo proprietario del Chelsea (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Nel frattempo, come riporta l'agenzia PA News, è arrivata quella più impellente, legata al placet del governo inglese. Abramovcih, lo ricordiamo, mise in vendita il club subito dopo lo scoppio del conflitto russo-ucraino, per tutelarlo dalle sanzioni, in parte arrivate e, per le quali, il Chelsea ha attiva una proroga fino, appunto, al prossimo 31 maggio.

Il governo inglese: "Il ricavato della vendita del Chelsea non andrà ad Abramovich: proventi all'Ucraina"

Le parole del portavoce del governo inglese, riportate proprio da PA News: "Il Governo del Regno unito ha dato il via libera per rilasciare una licenza che consente la vendita del Chelsea. Dopo le sanzioni a Roman Abramovich, il governo ha lavorato duramente per garantire che il Chelsea potesse proseguire la sua attività, ma siamo stati sempre chiari sul fatto che il futuro a lungo termine del club poteva essere assicurato solo con un nuovo proprietario. È stato un lungo lavoro, siamo soddisfatti: l'intero ricavato della vendita non andrà a beneficio di Roman Abramovich o di qualsiasi altro individuo sanzionato. Lavoreremo per garantire che i proventi della vendita vengano utilizzati per cause umanitarie in Ucraina, sostenendo le vittime della guerra. Il via libera di oggi garantirà il futuro di questo importante bene culturale e proteggerà i tifosi e la comunità calcistica in generale. Abbiamo discusso con i partner internazionali coinvolti per le licenze necessarie e li ringraziamo per tutta la loro collaborazione".

