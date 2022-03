Non c’è pace per il Chelsea. Dopo i provvedimenti sui conti personali di Roman Abramovich che hanno di fatto bloccato il club, dall’Inghilterra il Times rilancia una notizia ancor più importante in ottica sopravvivenza del club., lasciando il club sull’orlo della rovina finanziaria.

E’ questo quanto riporta il Times, che di fatto riporta le ulteriori conseguenze al provvedimento annunciato ieri, che impediva già qualsiasi tipo di movimento ai Blues che non fosse il pagamento degli stipendi, l’organizzazione delle trasferte sopra le 20mila sterline e l’incasso dei soldi provenienti dalle televisioni.

Il governo del Regno Unito ieri aveva concesso al Chelsea una licenza speciale per continuare le attività legate al calcio dopo che Roman Abramovich, il proprietario del club, era stato sanzionato per i suoi legami con Vladimir Putin, il presidente russo.

Fonti del club però informano il Times che nonostante la licenza, molte delle carte di credito aziendali del club sono state congelate perché le banche sono "avverse al rischio".

"La licenza consente al club di continuare con le attività quotidiane, ma le banche non hanno la propensione al rischio - ha detto una fonte interna ai colleghi del Times –. Hanno congelato alcune delle carte di credito aziendali. Hanno messo molta più pressione sul club".

, il che davvero lascia potenzialmente il Chelsea in un’ottica di medio/breve periodo come un club davvero che rischia di dover fallire. Vedremo come si evolverà la vicenda. Nel mentre la squadra aveva risposto presente: nonostante la notizia shock, già ieri sera, i Blues si erano imposti per 3-1 sul campo del Norwich , consolidando il terzo posto in classifica. Nel weekend il Chelsea sfiderà il Newcastle nel match di domenica a Stamford Bridge, prima di. Sempre se, a questo punto, riuscirà a trovare un modo di pagarla!