Dopo lo 0-2 dell'andata a Etihad (era ottobre), il Mancheser City di Guardiola non riesce ad aver ragione del Crystal Palace di Patrick Vieira nemmeno al ritorno: a Selhurst Park è 0-0 al termine di una gara nervosa e scorbutica. Gli Sky Blues sbattono due volte sul palo con João Cancelo e de Bruyne: nulla da fare. E il Liverpool (con una gara in meno) si attesta a -4 (70 punti "Pep" e 66 Klopp). Le Eagles, dal canto loro, si confermano squadra davvero ostica da affrontare, nonostante ormai non si trovi a lottare per un obiettivo in particolare essendo - all'undicesimo posto - praticamente (equi)distante tra la zona Europa e quella retrocessione.

Il tabellino

CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITY 0-0

Crystal Palace (4-2-3-1): Guaita: Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Kouyaté, Schlupp; Gallagher, Olise (65' J. Ayew), Mateta (65' Edouard); Zaha. All.: Vieira.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, João Cancelo; Rodrigo, De Bruyne, Bernardo; Mahrez, Foden, Grealish. All.: Guardiola.

Arbitro: Martin Atkinson di Leeds.

Note - Recupero: 2+5. Ammoniti: Kouyaté, Grealish, Gallagher, Edouard.

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

14' - OLISE! Conclusione di mezzo esterno destro su pallone allargato da Mateta: palla di poco fuori bersaglio.

18' - SOLUZIONE DA FUORI DI STONES! Palla di pochissimo a lato, toccata dalla punta di guantoni da Guaita.

25' - DE BRUYNE! Mette il "piedone" in corsa su invito precisissimo dalla destra, trovando la risposta di Guaita.

26' - PALO DEL MANCHESTER CITY CON JOÃO CANCELO DALLA DISTANZA! Laporte, con sufficienza, non riesce a insaccarea a porta sguarnita!

45' - MAHREZ! S'impossessa di un pallone ai 20 metri, lo controlla e lo calcia di potenza verso la porta: palla di poco a lato.

57' - DOPPIA, CLAMOROSA CHANCE PER IL CITY! Prima, la girata rasoterra mancina di de Bruyne si stampa sul palo più lontano, poi il tiro in respinta di Mahrez viene intercettato da Guaita!

71' - BERNARDO SILVA DA METRI ZERO! Il portoghese sfiora in scivolata la palla in area piccola di Grealish: sfera che incredibilmente non entra e finisce larga!

90'+1 - LAPORTE! Colpo di testo insidiosissimo su punizione dalla destra di de Bruyne: Guaita la tiene lì.

90'+1 - CAPOVOLGIMENTO CRYSTAL PALACE! Gallagher, indemoniato, approfitta di un'incertezza difensiva del City e calcia in girata: palla di poco imprecisa.

Il migliore

Gallagher. E' ancora di proprietà del Chelsea, il trequartista classe 2000 si sta consacrando al Palace dopo le altre esperienze in prestito con le maglie di Charlton Athletic, Swansea e West Bromwich Albion: corsa a perdifiato, serpentini e tanti palloni interessanti per Mateta e compagni. Ne risentiremo parlare.

Il peggiore

Rodri. Nervoso all'inverosimile, provoca Kouyaté e, il suo atteggiamento, finisce per influenzare le giocate a metà campo. Bocciato.

