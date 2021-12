Soffertissima vittoria casalinga del Chelsea sul Leeds United di Marcelo Bielsa: 3-2 con Jorginho che trasforma ben due rigori, acuendo ulteriormente i rimpianti in ottica Nazionale. Il Liverpool "rovina" il ritorno di Steven Gerrard ad Anfield e supera - con fatica - l'Aston Villa per 1 a 0 (Salah, anch'egli su penalty), riprortandosi a -1 dal Manchester City. Tre a zero senza possibilità di replica, invece, da parte dell'Arsenal sul Southampton.

Il tabellino di Liverpool-Aston Villa 1-0

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara (84' Milner); Salah, Mané (88' Minamino), Oxlade-Chamberlain (59' Jota). All.: Klopp.

Osasuna (4-3-3): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Targett; McGinn, Nakamba (58' Sanson), Douglas Luiz; Ramsey (74' Ings), Watkins, Young (69' Buendia). All.: Gerrard.

Arbitro: Stuart Attwell di Nuneaton.

Gol: 67' rig. Salah (L).

Assist: -.

Note - Recupero: 3+4. Ammoniti: van Dijk, Nakamba, Watkins.

Le altre partite delle 16

CHELSEA-LEEDS UNITED 3-2

Gol: 28' rig. Raphinha (L), 42' Mount (C), 58' rig. e 94' rig. Jorginho (C), 83' Gelhardt (L).

Soffre - e parecchio - il Chelsea per i tre punti contro il Leeds di Bielsa. A Stamford Bridge, ospiti in vantaggio al 28' su rigore trasformato da Raphinha e assegnato per un tackle falloso in area di Marcos Alonso ai danni dell'ex Manchester United Daniel James. L'ex Fiorentina si rifà fornendo a Mount, dalla sinistra, l'assist basso vincente per la rete dell'1-1 al 42'. Nel secondo tempo sale in cattedra Jorginho: l'italo brasiliano trasformerà - al 58' e al 94', in pieno recupero - due penalty. Il primo (quello del 2-1) sotto l'incrocio dei pali. Il secondo (del 3-2 dopo il momentaneo pareggio di Gelhardt), su traiettoria bassa, cambiando angolazione. In Inghilterra si inneggia alla sua "glaciale freddezza". In Italia tutt'altro... Ad ogni buon conto, con questa vittoria all'ultimo respiro, i Blues si mantengo agganciati al treno di vetta a 36 punti, a -1 dal Liverpool e a -2 dal Manchester City.

ARSENAL-SOUTHAMPTON 3-0

Gol: 21' Lacazette (A), 27' Ødegaard (A), 62' Gabriel (A).

Vittoria senza discussioni e zona Europa assolutamente alla portata dell'Arsenal, che demolisce 3-0 il Southampton. Bellissimo il gol che apre il match, firmato al 21' da Lacazette, terminale vincente di un'azione corale iniziata addirittura dal portiere Ramsdale. Sei minuti dopo, Ødegaard segna la rete del raddoppio, di testa sotto l'incrocio dei pali. Tris siglato al 62' da Gabriel, sempre in elevazione, su corner battuto dalla sinistra da Martinelli.

Martin Ødegaard esulta dopo il gol del momentaneo 2-0 dell'Arsenal contro il Southampton. Premier League 2021-2022 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Classifiche e risultati

