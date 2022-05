Premier League

Partita da cuori forti per il probabile nuovo proprietario del Chelsea Todd Boehly presente in tribuna. I Blues fanno la partita e troverebbero la rete del vantaggio al 38’ in mischia con Loftus-Cheek, ma il Var annulla per fuorigioco. Nel finale di primo tempo le squadre si allungano e i Wolves sprecano due volte davanti a Mendy con Dendoncker e Ait-Nouri. Nel secondo tempo Lukaku conquista e trasforma il rigore del vantaggio e replica su azione due minuti dopo. Il Wolverhampton si ritrova nel finale e Trincao riapre la sfida. A tempo scaduto Coady schiaccia di testa la palla del clamoroso pareggio. Il Chelsea si porta a +4 sull'Arsenal che potrebbe accorciare domani con il Leeds.

Il tabellino

CHELSEA-WOLVERHAMPTON 2-2

CHELSEA (3-4-1-2): Mendy, Azpilicueta (86'Sarr), Thiago Silva, Rudiger, Alonso (46’Saul), James, Kovacic, Loftus-Cheek, Pulisic, Werner, Lukaku (90'Havertz).

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Sa, Ait-Nouri, Boly, Saiss (70’Chiquinho), Coady, Jonny, Dendoncker, Neves (77'Trincao), Moutinho, Neto (70’Hwang), Jimenez.

GOL: 56’ Lukaku (R.), 58’ Lukaku, 79' Trincao, 97' Coady

ASSIST: Pulisic, Chiquinho, Chiquinho

La cronaca in 18 momenti chiave

9’- WERNER! Lampo in area del tedesco che angola bene con il mancino da posizione defilata e trova la grande risposta di SA.

23’- ANCORA SAISS! Punizione laterale tagliata verso il centro, SAISS riesce a colpire a pochi metri da Mendy schiacciando però troppo il pallone finito sopra la traversa.

36’- LUKAKU! Liberato davanti al portiere da KOVACIC non riesce ad avere la meglio su JOSE SA che gli chiude lo specchio.

38’- LA SBLOCCA LOFTUS-CHEEK! 1-0 CHELSEA. Su sviluppi di corner RUDIGER va a vuoto da due passi, palla che carambola su LUKAKU e diventa quindi comoda da spingere in rete per Loftus-Cheek.

41’- GOL ANNULLATO! Sul tocco di ginocchio di LUKAKU si trovava in fuorigioco LOFTUS-CHEEK.

45’- DOPPIA CLAMOROSA OCCASIONE PER I WOLVES! NETO punta l'area e si porta al tiro, MENDY si oppone ma la sua respinta è centrale. DENDONCKER arriva pulito alla conclusione senza riuscire a dosare il tiro di interno piede. Palla alta a portiere battuto.

46’- LUKAKU! Movimento dei suoi spalle alla porta per ricavarsi lo spazio per la girata. Tiro rasoterra su cui è pronto ad arrivare SA.

48’- AIT-NOURI! Altra ripartenza in campo aperto degli ospiti, Ait-Nouri arriva stanco al tiro e spreca davanti a MENDY mettendo fuori sul primo palo.

47’- SUBITO WERNER! Girata improvvisa in area di rigore e miracolo di SA che ci arriva in tuffo e tocca in corner.

53’- Check in corso per un possibile contatto falloso in area tra SAISS e LUKAKU. L'attaccante è finito a terra al limite del lato corto dell'area. RIGORE PER IL CHELSEA. Dopo la revisione al video, l'arbitro indica il dischetto.

56’- LUKAKU SPIAZZA IL PORTIERE! Interno sinistro per realizzare il rigore. 1-0

58’- ANCORA LUKAKU! DOPPIETTA! Lascia scorrere un pallone sui 20 metri e angola il destro all'angolino. Due gol in 2 minuti!

73'- HWANG! Ha l'occasione per riaprirla davanti al portiere, grande parata in uscita di MENDY che sbarra la strada al coreano.

74'- KOVACIC! Penetrazione in area palla al piede, tiro sul primo palo respinto da SA.

79'- TRINCAO! ENTRA E SEGNA! Punta RUDIGER e trova lo spazio per il mancino dal limite dell'area, palla in rete! 2-1

84'- TRINCAO! Giocata di CASTRO per liberare il portoghese che incrocia in piena area con il mancino. Palla fuori di pochissimo.

86'- JIMENEZ! Botta di esterno da fuori! Che brivido per i Blues in sofferenza totale. Palla fuori.

97'- INCREDIBILE! COADY FA 2-2 A TEMPO SCADUTO! Cross dalla destra di CHIQUINHO e schiacciata ravvicinata di Coady!

Il Migliore

Francisco Trincão: Entra per l'ultimo quarto d'ora e stravolge la partita. Gol immediato e tanti pericoli portati alla difesa del Chelsea nel finale.

