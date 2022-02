Premier League

Vittoria quasi senza sforzo per il City di Guardiola. 75% di possesso palla per i Citizens nel primo tempo, ma il match si sblocca solo dal dischetto. Sterling viene atterrato ingenuamente da Roerslev e Mahrez trasforma dagli 11 metri. Il Brentford da qualche segnale di vita solo nel finale di primo tempo, mentre la ripresa ricomincia con il Manchester in avanti. De Bruyne sfrutta una respinta di Raya per mettere in rete il 2-0 e chiudere di fatto il match. Il City allunga a +12 sul Liverpool che ha disputato due match in meno.

City in festa dopo il 2-0 al Brentford Credit Foto Getty Images

Il tabellino

MANCHESTER CITY-BRENTFORD 2-0

Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Dias, Stones, Laporte; Rodrigo, De Bruyne, Bernardo Silva; Mahrez (67’Grealish), Foden (71’Gundogan), Sterling.

Brentford (3-5-2): Raya; Pinnock, Ajer, Jansson; Roerslev, Nørgaard, Jensen, Onyeka (70’Wissa), Henry; Canós (62’Da Silva), Ghoddos (62’Mbeumo).

GOL: 40’ Mahrez (R.), 69’ De Bruyne

La cronaca in 5 momenti chiave

35’- LAPORTE! Controlla un pallone in mischia e calcia di interno destro a millimetri dal palo.

39’- RIGORE PER IL CITY! ROERSLEV interviene in scivolata su STERLING. Entrata imprudente a fondo campo.

40’- MAHREZ! A SEGNO DAGLI 11 METRI! Spiazzato RAYA e palla sotto la traversa.

43’- HENRY! OCCASIONE BEES! Sinistro da dentro l'area su cui si fionda EDERSON in tuffo. Il portiere brasiliano viene poi travolto da GHODDOS e ha la peggio.

69’- DE BRUYNE! 2-0 CITY! Errore clamoroso in uscita del portiere RAYA che regala palla a STERLING che si fa parare il suo tentativo. Sulla respinta DE BRUYNE centra lo specchio e firma il raddoppio.

Il Migliore

Joao CANCELO: non è molto preciso sia sui cross sia sulle conclusioni, ma in un match poco effervescente è il giocatore più attivo dei 22. Tantissimi tiri scagliati verso la porta e altrettante incursioni sull'out di sinistra.

Il Momento social

