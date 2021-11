Premier League

Vittoria di fondamentale importanza per il City contro il temibile West Ham. Partita equilibrata nella prima mezz'ora anche se le occasioni migliori sono tutte dalla parte Citizens. Laporte coglie un palo al 16', un minuto dopo esulta Mahrez ma il suo gol è annullato per fuorigioco. La neve cresce di intensità e il Manchester pesca il vantaggio con Gundogan reattivo nel girare in rete un assist di Mahrez in area di rigore. Sul campo ghiacciato Gabriel Jesus si vede fermato sulla linea un destro diretto in rete in chiusura di tempo, prima che Mahrez colpisca il secondo palo per i suoi. Secondo tempo molto più tattico: la partita rimane in bilico e a chiuderla ci pensa il subentrato Fernandinho che trova il raddoppio su assist di Gabriel Jesus. Arriva troppo tardi il gol di Lanzini per gli Hammers che devono alzare bandiera bianca. In attesa di Chelsea-United, City che aggancia i Blues in testa alla Premier.

Ad

Il tabellino

Serie A Manchester City-PSG 2-1, pagelle: Jesus decisivo, Neymar grande assente 24/11/2021 A 22:43

MAN.CITY-WEST HAM 2-1

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Gundogan, Rodri, Silva; Mahrez, Jesus, Sterling (86'Fernandinho).

West Ham (4-2-3-1): Fabianski; Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell (61'Coufal); Soucek, Rice; Fornals, Benrahma (59'Lanzini), Masuaku (74'Bowen); Antonio.

GOL: 33' Gundogan, 90' Fernandinho, 94' Lanzini

ASSIST: Mahrez, Gabriel Jesus

Classifiche e risultati

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

16'- PALO DI LAPORTE! Deviazione di testa su azione da corner, palla che colpisce esternamente il secondo palo

17'- GOL ANNULLATO A MAHREZ! Sinistro vincente davanti a Fabianski, ma l'algerino era scattato oltre la linea difensiva.

33'- GUNDOGAN! GOL DEL CITY! MAHREZ punta l'area di rigore dalla destra e mette un pallone forte a centro area che trova la girata sotto misura di GUNDOGAN. 1-0 CITY.

37'- GABRIEL JESUS! Si presenta davanti a Fabianski e lo supera con il destro, salvataggio sulla linea di JOHNSON.

41'- PALO DI MAHREZ che non è riuscito a mettere in rete dopo la respinta di FABIANSKI su tiro dalla distanza di CANCELO.

56'- GABRIEL JESUS! Fuga di STERLING sulla destra, servizio al centro per JESUS che salta il portiere con un tocco sotto. Salva tutto CRESSWELL in scivolata

90'- APPENA ENTRATO LA CHIUDE FERNANDINHO! 2-0! Appoggio di GABRIEL JESUS in area, palla che arriva a Fernandinho dopo il velo di Gundogan e il centrocampista non sbaglia con il piatto.

94'- LANZINI! ACCORCIANO GLI HAMMERS! L'argentino scippa un pallone a Fernandinho e gira immediatamente verso la porta trovando la traversa interna e quindi la rete. 2-1

Il momento social

Il migliore

Ilkay GUNDOGAN: prova autorevole del turco che sblocca la partita con un decisivo tocco sotto misura e illumina la strada a Fernandinho per il 2-0. Giocatore trasformato da Guardiola, sempre più protagonista in questo City.

Klopp "spoilera" accordo Rangnick-United: "Non è una buona notizia"

Champions League Al City la supersfida col PSG e il 1° posto: parigini qualificati da secondi 24/11/2021 A 19:29