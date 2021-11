Il Liverpool torna al successo dopo un punto nelle ultime due giornate di Premier League e frena l'entusiasmo del baby Arsenal, preso a schiaffi ad Anfield. Un risveglio pesante per i Gunners dopo i sogni nati dalle tre vittorie consecutive in campionato prima della sosta: 4-0 pesantissimo, con super Ramsdale a evitare una batosta ancora superiore. A segno Mané nel primo tempo, nella ripresa è festa per gli uomini di Jurgen Klopp: gol di Diogo Jota, Salah e Minamino. Il Liverpool resta a -4 dal Chelsea e stacca l'Arsenal, arrivato ad Anfield con il sogno del sorpasso e ora a -5.

Il tabellino

LIVERPOOL-ARSENAL 4-0 (primo tempo 1-0)

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas, Oxlade-Chamberlain (77' Henderson), Fabinho, Thiago (84' Morton), Salah, Jota (76' Minamino), Mane. All. Klopp.

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tavares; Partey (84' Elneny), Lokonga (53' Maitland-Niles); Saka, Lacazette (67' Odegaard), Smith Rowe; Aubameyang. All. Arteta

Gol: 39' Mané (L), 52' Jota (L), 73' Salah (L), 77' Minamino (L)

Ammoniti: Mané (L), Fabinho (L)

Liverpool Credit Foto Getty Images

Classifiche e risultati

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

30' PRIMA VERA OCCASIONE - Conclusione al volo di Thiago, Ramsdale respinge ma lascia lì il pallone: Mané calcia da terra da pochi passi, grande intervento del portiere dei Gunners.

33' TENSIONE TRA KLOPP E ARTETA - Lo staff della panchina dell'Arsenal deve tenere il tecnico dei Gunners.

35' RAMSDALE SU SALAH - Altra parata del portiere dell'Arsenal: Salah colpisce da pochi passi e viene murato, la palla resta lì e il giocatore dei Gunners riesce in qualche modo ad allontanare.

37' ANCORA RAMSDALE - Che parata, la terza! Botta di Alexander-Arnold dal limite, centrale: smanacciata in angolo.

39' GOL DI MANE' - Crolla la resistenza di Ramsdale: punizione dalla trequarti di Alexander-Arnold e colpo di testa vincente da pochi passi.

52' GOL DI JOTA - Pessima, pessima palla persa da Nuno Tavares: pallone in orizzontale al connazionale dei Reds, che mette a sedere la difesa e insacca.

68' RAMSDALE SU JOTA - Contropiede del Liverpool, Salah manda in porta Diogo Jota: conclusione a botta sicura, altro grande intervento.

73' GOL DI SALAH - Contropiede di Mané, che sprinta e mette in mezzo: l'egiziano colpisce al volo da pochi passi e non sbaglia.

77' GOL DI MINAMINO - Altro contropiede perfetto, Alexander-Arnold mette in mezzo per il nuovo entrato che non può sbagliare.

Il migliore

Sadio MANE' - Devastante. Segna il gol che apre il match e abbatte la resistenza di Ramsdale, nella ripresa è una furia negli spazi.

Il peggiore

Nuno TAVARES - Pesantissimo l'errore in occasione del gol di Diogo Jota: da lì non c'è più partita.

