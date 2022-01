Premier League

Il Liverpool di Klopp ritorna al successo ad Anfield con un secco 3-0 al brentford. Reds che dominano il primo tempo, ma rischiano di capitolare nel finale quando Toney libera Janelt davanti ad Alisson il quale sfodera un riflesso dei suoi. Due minuti dopo Fabinho sblocca il match in mischia e risolve il problema gol al Liverpool. Gli ospiti sono pericolosi in avvio di secondo tempo fino a che Oxlade-Chamberlain non chiude la partita per i suoi. Nel finale c'è gloria anche per Minamino. Reds al secondo posto a -11 dal City e una partita da recuperare.

Il Liverpool festeggia il vantaggio contro il Brentford Credit Foto Getty Images

Il tabellino

LIVERPOOL-BRENTFORD 3-0

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Oxlade-Chamberlain (74’Minamino), Firmino (78'Milner), Diogo Jota

Brentford (3-5-2): Alvaro Fernandez; Ajer, Jansson, Pinnock; Roerslev, Janelt, Norgaard, Baptiste (68’Wissa), Henry (50’Canos); Mbeumo (75’Jensen), Toney.

GOL: 44’ Fabinho, 69’ Oxlade-Chamberlain, 77' Minamino

ASSIST: Alexander-Arnold, Robertson, Firmino

La cronaca in 8 momenti chiave

22- MIRACOLO DI FERNANDEZ! VAN DIJK stoppa un corner teso di ARNOLD e calcia da distanza ravvicinata, riflesso strepitoso del portiere delle BEES.

39’- TONEY! Follia di MATIP in uscita che regala palla a Toney che prova subito la conclusione verso la porta da fuori, tiro a pochissimo dal palo!

42’- JANELT! CHE OCCASIONE BRENTFORD! TONEY parte sul filo del fuorigioco e si prende il fondo sulla destra, assist al centro per JANELT che trova la risposta di ALISSON!

44’- FABINHO! 1-0 LIVERPOOL! Angolo di ARNOLD, palla che rimbalza in area senza che nessuno riesca ad impattare, FABINHO si fa trovare pronto sul secondo palo e insacca di testa.

58’- MBEUMO! VICINO AL PARI IL BRENTFORD! Mbeumo riceve da NORGAARD, difende palla e tira in caduta verso la porta non trovando lo specchio per un soffio.

62’- PALO DI DIOGO JOTA! Destro secco del portoghese dal centro area che si schianta sul legno, poi sulla respinta FIRMINO si fa chiudere il rasoterra dal portiere.

67’- USCITA PRODIGIOSA DI ALVARO FERNANDEZ! DIOGO JOTA si presenta davanti al portiere, ma si fa parare la conclusione che si stampa sul volto di Fernandez.

69’- OXLADE-CHAMBERLAIN! 2-0 REDS! Suggerimento di ROBERTSON verso il secondo palo, Chamberlain si allunga e trova la rete di testa!

77'- MINAMINO! PARTITA CHIUSA! Disastro in costruzione bassa del Brentford, FIRMINO e MINAMINO si ritrovano soli davanti al portiere, il brasiliano tocca per il giapponese che mette dentro.

Il Migliore

Andrew ROBERTSON: sempre dalla sua fascia nascono i pericoli creati dal Liverpool. Suo il cross del 2-0 firmato da Chamberlain.

