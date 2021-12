Il Liverpool è la prima squadra della storia a raggiungere le 2000 vittorie in Premier League. Reds orfani di Van Dijk e Fabinho, positivi al Covid, sorpresi in avvio dalle Magpies che gelano Anfield con un destro dalla distanza dell’ex Shelvey. La squadra di Klopp si riporta subito sui binari giusti e trova il pari con Diogo Jota che sfrutta un'azione non interrotta dal direttore di gara nonostante due uomini del Newcastle rimasti a terra nella propria area. Il vantaggio arriva subito dopo con la solita reattività in respinta di Salah su un salvataggio di Dubravka. Partita in pieno controllo dei padroni di casa che chiudono la contesa con una perla di Alexander-Arnold nel finale. Per i Reds si tratta dell'ottava vittoria consecutiva tra campionato e coppa, City di nuovo nel mirino ad un punto di distanza.

Il gol di Diogo Jota contro il Newcastle Credit Foto Getty Images

Il tabellino

LIVERPOOL-NEWCASTLE 3-1

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Konate, Robertson; Oxlade-Chamberlain (74’Keita), Henderson, Thiago (89'Milner); Salah (74’Firmino), Jota, Mané.

Newcastle (4-4-2): Dubravka; Manquillo, Schar, Lascelles, Lewis (15’Ritchie); Murphy, Shelvey, Hayden, Fraser (86'Willock); Joelinton, Saint-Maximin (79’Wilson).

GOL: 7’ Shelvey, 21’ Jota, 25’ Salah, 87' Alexander-Arnold

ASSIST: -

Classifiche e risultati

La cronaca della partita in 6 momenti chiave

7’- SHELVEY! INCREDIBILE 1-0 NEWCASTLE! L'ex della partita raccoglie una respinta corta di KONATE e fa partire un destro da fuori ad uscire che finisce all'angolino.

21’- DIOGO JOTA! 1-1 ma ci saranno polemiche! In un'azione di mischia vanno a terra due giocatori del Newcastle, il gioco non si ferma e su un cross dalla destra JOTA è libero di colpire di testa. DUBRAVKA si oppone al primo tentativo ma non può nulla sulla ribattuta.

23’- ALISSON nega l'immediato vantaggio a SAINT MAXIMIN che aveva calciato bene un destro rasoterra in diagonale.

25’- SALAH! 2-1! MANE raccoglie un errato retropassaggio della difesa ospite e calcia su DUBRAVKA, sulla respinta arriva da rapace SALAH che schiaccia in rete.

82’- JOTA! Si ritrova un pallone d'oro a pochi metri dalla porta, tiro a botta sicura chiuso dalla difesa quasi sulla linea di porta.

87'- ARNOLD! DESTRO DEVASTANTE sotto la traversa! 3-1! Imparabile la conclusione dalla distanza dell'inglese.

Il momento social

Il migliore

Trent ALEXANDER-ARNOLD: salvataggio miracoloso e decisivo su Fraser pronto alla battuta a rete sul 2-1 e dieci minuti una sassata dalla distanza che vale il tris al Liverpool.

