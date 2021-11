Premier League

Il Liverpool travolge il Southampton in un pomeriggio di pura qualità per la squadra di Klopp. Vantaggio fulmineo di Jota abile a schiacciare in rete un suggerimento del rientrante Robertson. I Saints reagiscono, ma si espongono alle ripartenze dei Reds che prendono il largo dopo la mezz'ora grazie ad una giocata di Salah che spalanca la porta vuota a Jota che fa doppietta. Il Tris porta la firma di Thiago che trova una deviazione di Lyanco che indirizza il suo tiro dal limite sotto la traversa. In apertura di ripresa ritrova il gol dopo un anno Van Dijk che gira al volo un corner di Arnold. Prova di forza di Salah e compagni che risalgono momentaneamente al secondo posto a -1 dal Chelsea, scavalcando il Manchester City.

Thiago sigla il gol del 3-0 contro il Southampton Credit Foto Getty Images

Il tabellino

LIVERPOOL-SOUTHAMPTON 4-0

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Konate, Robertson, Henderson, Thiago (59'Chamberlain), Fabinho, Jota (81'Minamino), Mane, Salah

SOUTHAMPTON (3-4-3): McCarthy, Livramento, Lyanco, Bednarek (46'Redmond), Salisu, Perraud (88'Walker-Peters), Romeu, Ward-Prowse, Broja, Adams (46'Tella), Armstrong

GOL: 2' Diogo Jota, 32' Diogo Jota, 37' Thiago, 52' Van Dijk

ASSIST: Robertson, Salah, Alexander-Arnold

Classifiche e risultati

La cronaca della partita in 6 momenti chiave

2'- GOLLL DI DIOGO JOTA!! SUBITO IN GOL IL LIVERPOOL! Partenza ad alta intensità e azione fantastica degli uomini di Klopp che mandano ROBERTSON sul fondo, il terzino trova l'assist giusto per Jota che dall'area piccola schiaccia in rete.

12'- GOL ANNULLATO A MANE! Colpo di testa perfetto sulla punizione battuta da HENDERSON, ma l'attaccante si trovava leggermente oltre la linea dei Saints.

23'- OCCASIONE SAINTS! BROJA punta la porta in velocità, riesce a presentarsi davanti a ALISSON che chiude il suo tiro di esterno in uscita.

32'- 2-0 LIVERPOOL! ANCORA JOTA, MA CHE GIOCATA DI SALAH! Imbucata di HENDERSON per SALAH che è rapidissimo ad arrivare sul pallone e mettere al centro di prima un pallone stupendo per JOTA che deve solo depositare in rete.

38'- THIAGO! 3-0 LIVERPOOL! Sfonda sulla trequarti il brasiliano che calcia di potenza dal limite dell'area e trova

52'- VAN DIJK! 4-0 REDS! L'olandese gira al volo un corner dalla destra di ALEXANDER ARNOLD e buca McCarthy. Dilaga il Liverpool.

Il momento social

Il migliore

Robertson esulta con Van Dijk per il quarto gol ai Saints Credit Foto Getty Images

Andrew ROBERTSON: rientrava dopo lo stop dovuto all'infortunio. Pericoloso costante sulla sinistra, è lui a spaccare subito la partita con un'incursione in area e la conseguente palla servita sui piedi di Jota per l'1-0. Giocatore determinante nello scacchiere di Klopp.

