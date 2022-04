Dieci vittorie consecutive in Premier League. La sosta nazionali non interrompe la lunga rincorsa del Liverpool che dopo il ko di fine dicembre col Leicester e il successivo pareggio del 2 gennaio col Chelsea, ha sempre e solo vinto. Una striscia di 30 punti secchi sui 30 disponibili che si è completata oggi grazie al 2-0 sul Watford; arrivato con le firme di Jota nel primo tempo e di Fabinho su rigore nel finale. Il Liverpool ha però faticato più del previsto. Nel corso del match la squadra di Hodgson ha avuto alcune discrete occasioni, su tutte la sliding door del primo tempo, quando Kucka ha sparato su Alisson una ghiotta occasione e sul ribaltamento di fronte il Watford ha poi subito il gol di testa da Jota. Le Hornets restano così al terz’ultimo posto, a 3 punti dall’Everton e con già 3 partite giocate in più: la salvezza diventa materiale veramente complicato. In alto invece il Liverpool torna per la prima volta in vetta al campionato dai primi di dicembre, mettendo così un po’ di pressione al Manchester City, impegnato alle 16:00 sul campo del Burnley.

Il tabellino

Liverpool (4-3-3): Alisson; Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson; Thiago (90’ Milner), Henderson, Jones (62’ Fabinho); Salah (69’ Mané), Firmino, Jota.

Watford (4-3-3): Foster; Femenía, Kabasele, Samir, Kamara; Sissoko, Louza (78’ Cleverley), Kucka; Sarr, João Pedro (78’ King), Cucho Hernández (78’ Dennis).

Gol: 22’ Jota, 89’ rig. Fabinho.

Note – Ammoniti: Gomez; Cucho.

La cronaca in 6 momenti chiave

8’ SQUILLO WATFORD! SARR CON UN GRAN TIRO! Rilancio da parte della difesa degli Hornets, palla che trova l'ex Rennes che lascia rimbalzare il pallone e col destro al volo non trova la porta per poco! Bel tiro.

20’ OCCASIONISSIMA WATFORD CON KUCKA! Gran contropiede condotto da Joao Pedro, palla dentro per Kucka che davanti ad Alisson però non riesce a trovare il modo di bucare il portiere. Occasionissima.

22’ E POI GOL DEL LIVERPOOL! JOTA! La dura legge del calcio: gol sbagliato, gol subito. Il Liverpool ha rischiato di andare sotto, ma sul ribaltamento Gomez mette dentro un super cross da destra, Jota taglia sul primo e anticipa di testa l'uscita non perfetta di Foster. Reds che da rischiare di essere sotto in un minuto passano avanti.

38’ JOTA! LIVERPOOL VICINO AL 2-0! Ci prova ancora il portoghese, gran salvataggio di Foster. Reds che tornano a farsi vedere in avanti con un'azione fortunosa nata da un rimpallo, ma l'occasione era ghiotta!

56’ CLAMOROSA OCCASIONE WATFORD! JOAO PEDRO! Sarr scatta sul filo del fuorigioco, poi serve dentro Joao Pedro che all'altezza del dischetto non trova però clamorosamente la porta. Ancora Watford vicino al gol, è la terza buonissima occasione di questa partita.

87’-89’ RIGORE PER IL LIVERPOOL, GOL DI FABINHO. Check del VAR per un placcaggio di Kucka in area del Watford, col lo slovacco che ha chiaramente trattenuto a lungo Jota. Dopo essere stato richiamato la VAR, l’arbitro dà rigore. Dal dischetto Fabinho non sbaglia.

Il migliore

Gomez. Bellissima partita a destra, splendido l’assist per la testa di Jota: un cross davvero ben fatto.

Il peggiore

Kucka. Non riesce a far gol nel primo tempo e poco dopo subisce la dura legge del calcio: gol sbagliato, gol subito. Nel finale placca in area Jota regalando il rigore del 2-0.

