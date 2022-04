Il Liverpool chiama, il Manchester City risponde. Sempre di goleada. Anche se con più fatica di quanto possa raccontare il 3-0 finale al Brighton. La squadra di Guardiola si riporta in vetta alla Premier League grazie a tre gol messi a segno nella ripresa, un paio dei quali viziati da altrettante deviazioni decisive dei difensori dei Seagulls: Mahrez viene aiutato da Veltman e Foden da Mwepu, prima che Bernardo Silva trovi una rete tutta sua per sigillare il punteggio finale. Nel primo tempo il City aveva sofferto parecchio: aveva attaccato, sì, ma con pochissima concretezza e con una preoccupante incapacità di scardinare la cassaforte ospite. Poi, la grandine di gol della ripresa e il primo posto riconquistato. Lo splendido duello al vertice prosegue.

Classifiche e risultati

Il tabellino

Manchester City-Brighton 3-0 (primo tempo 0-0)

Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Stones (77' Zinchenko), Laporte, Aké (46' Ruben Dias); Rodri, Gundogan, De Bruyne (83' Gabriel Jesus); Mahrez, Foden, Bernardo Silva. All. Guardiola

Brighton (3-5-2): Sanchez; Veltman, Dunk, Cucurella; Lamptey, Gross, Mwepu, Caicedo (73' Sarmiento), March; MacAllister, Welbeck (79' Maupay). All. Potter

Arbitro: Mike Dean

Gol: 53' Mahrez, 65' Foden, 82' Bernardo Silva

Ammoniti: McAllister, Webster, Dunk

Espulsi: nessuno

La cronaca in 6 momenti chiave

17' – Erroraccio del portiere Sanchez, che con un disimpegno orrendo serve Mahrez: l'algerino viene però fermato da Caicedo al momento di tirare.

28' – De Bruyne appoggia in area per Bernardo Silva, il cui sinistro morbido diretto sotto l'incrocio viene respinto in qualche modo da Sanchez.

52' – Angolo di De Bruyne e bella girata di Rodri, con la palla che sfiora il palo di un immobile Sanchez. City vicino al vantaggio.

53' – GOL DEL MANCHESTER CITY. Iniziativa in ripartenza di De Bruyne, Mahrez sfrutta un rimpallo e davanti a Sanchez mette dentro anche grazie a una sporcatura di Veltman. 1-0.

L'esultanza di Mahrez in Manchester City-Brighton Credit Foto Getty Images

65' – GOL DEL MANCHESTER CITY. Sinistro da fuori di Foden, deviazione decisiva di Mwepu e Sanchez è completamente ingannato. Raddoppio del City.

82' – GOL DEL MANCHESTER CITY. Il Brighton perde palla nei pressi della propria area, Foden tocca di prima intenzione per Bernardo Silva che col sinistro batte Sanchez. Gara chiusa.

Il momento social

Il migliore

De Bruyne. Accende la luce in una serata non esaltante, tra qualche giocata prelibata e la sgroppata palla al piede che regala il vantaggio a Mahrez.

Il peggiore

McAllister. Sbaglia tanto, troppo. Perde palloni e corre rischi inutili. In attacco non si vede quasi mai.

L'altro big match della serata: poker Arsenal al Chelsea

Lukaku, titolare dopo due mesi, non basta al Chelsea, che perde per 4-2 in casa il derby contro l'Arsenal. Primo tempo scoppiettante, con i Gunners per due volte in vantaggio (a segno Nketiah dopo un errore di Christensen e Smith-Rowe) e i Blues capaci in entrambe le occasioni di trovare il pareggio (prima Werner, poi Azpilicueta). Il 2-3 è di nuovo di Nketiah, che sfrutta un doppio rimpallo con Kanté e Sarr. E nel recupero arriva pure il poker di Saka, su rigore concesso per un fallo di Azpilicueta sullo stesso mancino. L'Arsenal raggiunge il Tottenham al quarto posto, il Chelsea è sempre terzo.

