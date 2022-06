Premier League

Enzo Maresca è il primo favorito a diventare il nuovo vice allenatore del Manchester City di Pep Guardiola. L’ex allenatore del Parma è infatti dato come l’alternativa n°1 al ruolo di Juanma Lillo, che ha lasciato l'incarico di vice di Pep Guardiola. Dopo l'esperienza in Serie B al club emiliano (esonerato a novembre, quando la squadra era a soli 4 punti dalla zona playoff), l'ex centrocampista di Juventus e Sampdoria è ora il nome più caldo del lotto dei papabili.

Per Maresca si tratterebbe di un ritorno a Manchester. L’italiano aveva già allenato la formazione Under 23 del City nel 2020/21, vincendo il titolo di categoria e lasciando successivamente l'incarico per firmare con il Parma e provare una prima esperienza come allenatore. Al momento Maresca è ancora sotto contratto con il Parma. Nell’eventualità, dunque, dovrà trovare un accordo con il club emiliano.

Guardiola ha sempre avuto una grande opinione di Maresca e aveva apprezzato molto l'ottimo lavoro fatto con la formazione Under 23. In caso di esito positivo, l'allenatore italiano diventerebbe il principale assistente di uno dei migliori manager al mondo.

