Premier League

Al termine di una partita pazzesca e piena di colpi di scena, il Tottenham torna a vincere, dopo tre ko consecutivi, in casa del Manchester City capolista. Alla prima partita da titolare, Kulusevski risponde con gol e assist per Kane. Gli Sky Blues la raddrizzano prima con Gündogan e al 92' con Mahrez su rigore ma, al 95', la seconda gioia personale del numero 10 fissa il punteggio sul 2-3. Rallenta la corsa in vetta la corsa del City, ora a +6 sul Liverpool (che conta una partita in meno). Gli Spurs, con più gare da recuperare, si portano al settimo posto a 39 punti, a -4 dalla zona Champions.

Il tabellino

MANCHESTER CITY-TOTTENHAM 2-3

Manchester City (3-4-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, João Cancelo; Rodri, Gündogan, Bernardo Silva; Sterling (68' Mahrez), de Bruyne, Foden. All.: Guardiola.

Chelsea (3-4-3): Lloris; Romero, Dier, Davies, Emerson Royal (83' Doherty); Bentancur, Sessegnon (94' Davinson Sanchez), Højbjerg, Kulusevski; Son (80' Lucas Moura), Kane. All.: Conte.

Arbitro: Anthony Taylor di Manchester.

Gol: 4' Kulusevski (T, 0-1), 33' Gündogan (M), 59' e 95' Kane (T), 92' rig. Mahrez (M).

Assist: Son (T, 0-1), Son (T, 1-2), Kulusevski (T, 2-3).

Note - Recupero: 2+9. Ammoniti: Højbjerg, Romero, Lloris.

