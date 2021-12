Premier League

Il Manchester United non sbaglia la delicata sfida contro l'Arsenal di Arteta. Nell'ultima di Carrick sulla panchina dei Red Devils e con Rangnick già presente in tribuna era fondamentale uscire con i 3 punti per rinnovare le speranze europee. Subito alti ritmi a Old Trafford dove sono i Gunners ad iniziare meglio. Il vantaggio arriva con un'azione molto discussa e convulsa: in mischia De Gea viene toccato dal compagno Fred e finisce a terra, l'azione prosegue e Smith Rowe calcia dal limite dell'area e centra la porta sguarnita. L'arbitro Atkinson inizialmente non convalida, ma dopo consulto Var concede il gol. I Red Devils reagiscono e trovano il pari in chiusura di tempo con Bruno Fernandes che ritrova il gol dopo 15 match. Nel secondo tempo ci pensa Ronaldo a portare avanti i suoi con il gol numero 800 in carriera, prima dell'immediata risposta ospite firmata da Odegaard. Al 70' il Var concede un rigore allo United per un fallo su Fred ed è ovviamente Ronaldo a trasformare per il definitivo 3-2.

Smith Rowe segna con de Gea a terra Credit Foto Getty Images

Il tabellino

MAN. UNITED-ARSENAL 3-2

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Lindelof, Maguire, Telles; McTominay, Fred; Sancho, Bruno Fernandes (89'Van de Beek), Rashford (79'Lingard); Cristiano Ronaldo (88'Martial).

Arsenal (4-4-1-1): Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tavares; Martinelli, Partey, Elneny, Smith Rowe (71'Saka); Odegaard (80'Nketiah); Aubameyang (79'Lacazette).

GOL: 14' Smith Rowe, 44' Bruno Fernandes, 52' Cristiano Ronaldo, 54' Odegaard, 70' Cristiano Ronaldo (R.)

ASSIST: Elneny, Fred, Rashford, Martinelli

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

14'- SMITH ROWE mette in rete dal limite dell'area con DE GEA fermo a terra dopo un contatto con il compagno FRED. Situazione convulsa perchè il gol non è stato convalidato ma non era stato fermato il gioco al momento del tiro.

17'- ATTENZIONE GOL CONVALIDATO! Dopo consulto VAR viene verificato che non c'è alcun fallo su DE GEA e lo stesso ATKINSON non aveva fermato il gioco, quindi il gol è valido. 1-0 ARSENAL

44'- BRUNO FERNANDES! PAREGGIO UNITED! FRED riceve nel cuore dell'area e gira subito per il portoghese che apre il piatto destro e mette in rete. 1-1

52'- ECCOLO RONALDO! 2-1 UNITED! Assist splendido di RASHFORD dalla destra, inserimento centrale di RONALDO che tocca in rete da buona posizione.

54'- ODEGAARD! PARI IMMEDIATO DEI GUNNERS! Servizio di MARTINELLI dalla destra, girata di Odegaard con AUBAMEYANG che è sulla traiettoria ma lascia sfilare la palla verso il secondo palo. 2-2.

68'- Protesta di FRED per un possibile calcio di rigore. Azione proseguita, ma attenzione perchè la sala Var ordina l'on field review!

69'- RIGORE! La scivolata di ODEGAARD è fallosa dopo la revisione.

70'- RONALDO TRASFORMA! Palla centrale, sotto la traversa! 3-2 UNITED.

Il migliore

CRISTIANO RONALDO: raggiunti gli 800 gol in carriera per il portoghese sempre e comunque decisivo anche nella sua seconda era allo United. Vedremo se Rangnick saprà gestire al meglio il suo ruolo egemone in campo.

