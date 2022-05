I Red Devils non sbagliano l'ultima uscita in Premier League all'Old Trafford e avvicinano la qualificazione all'Europa League. Lo United gioca un calcio veloce e in verticale che mette in difficoltà la difesa del Brentford. Dopo una decina di minuti Bruno Fernandes mette in rete su assist di Elanga, in chiusura di tempo Ronaldo trova il gol su servizio di Mata, ma la sua esultanza viene fermata dal Var che ravvisa una posizione di fuorigioco.

Bruno Fernandes esulta per il vantaggio in United-Brentford Credit Foto Getty Images

L'ex Juve è incontenibile e nel secondo tempo si conquista e trasforma il rigore del 2-0. Varane trova la girata vincente in mischia e stende le Bees. Decisamente positiva la prestazione di Eriksen apparso sempre nel vivo del gioco e pericoloso sui calci piazzati.

Il tabellino

MANCHESTER UNITED-BRENTFORD 3-0

Manchester United (4-2-3-1): De Gea, Dalot, Lindelof, Varane, Telles; Matic (70’Fred), McTominay; Elanga (75’Cavani), Bruno Fernandes, Juan Mata (75’Jones); Cristiano Ronaldo.

Brentford (4-3-3): Raya; Ajer, Jansson, Bech, Roerslev; Janelt, Norgaard, Eriksen; Henry, Toney, Mbeumo (75’Mbeumo)

GOL: 9’ Bruno Fernandes, 61’ Cristiano Ronaldo (R.), 72’ Varane

ASSIST: Elanga, Alex Telles

Classifiche e risultati

La cronaca in 11 momenti chiave

9’- BRUNO FERNANDES! CHE GOL DELLO UNITED! Lancio di DALOT, ELANGA si impegna in velocità e riesce a crossare verso il centro prima che il pallone finisca sul fondo, BRUNO FERNANDES in corsa non sbaglia e mette in rete da due passi.

22’- TONEY! Impatta di testa un cross dalla sinistra di ERIKSEN. Palla alta di poco, ma poteva fare meglio.

32’- MATA! Combinazione stretta con RONALDO che di tacco libera al tiro lo spagnolo. Palla fuori sul primo palo.

44’- RONALDO! ECCOLO IL TIMBRO DEL PORTOGHESE! Altra azione in velocità dello United, MATA scatta in profondità sulla sinistra e serve al centro per Ronaldo che insacca di piatto.

45’- GOL ANNULLATO! Cristiano Ronaldo si trovava leggermente oltre la linea dell'off side al momento dell'assist di Mata.

53’- BRUNO FERNANDES! Lancio dalla mediana di MATIC, il portoghese scatta in posizione regolare e incrocia con il destro un rasoterra sul palo lontano. Pallone di pochissimo fuori.

57’- TONEY! Occasione per il Brentford! Destro dall'interno dell'area incrociato, si oppone con la gamba DE GEA.

60’- CALCIO DI RIGORE PER LO UNITED! RONALDO assaltato da dietro da HENRY. Rigore netto.

61’- RONALDO NON SBAGLIA! RAYA spiazzato da un destro potente e preciso. 2-0

71’- JANSSON rischia l'autogol! Cross di esterno di RONALDO che sbatte sul difensore del Brentford, deve compiere un miracolo RAJA per togliere il pallone dall'angolino.

73’- VARANE! 3-0! Corner di ALEX TELLES, girata in piena area del difensore ex Real che con l'aiuto di una deviazione di JANSSON infila RAYA.

Il Migliore

Cristiano RONALDO: è in serata e lo dimostra a più riprese. Andrebbe in gol già nel primo tempo, ma per pochi centimetri il compagno Mata scatta in fuorigioco. Nel secodno tempo in un'azione di pura potenza fisica si guadagna il rigore poi trasformato. Sono 18 reti in questa Premier League.

