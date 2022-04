Gli ultimi cinque gol del Manchester United sono stati segnati da Cristiano Ronaldo. Ancora una volta, è il portoghese a trascinare i Red Devils, anche se i risultati stentano ad arrivare: il pareggio casalingo contro il Chelsea (1-1) interrompe la striscia di due sconfitte consecutive in campionato, ma rischia di allontanare definitivamente lo United dalla zona Champions (-5 dall'Arsenal, che ha due partite in meno) e complica le cose anche per un piazzamento in Europa League, con il West Ham che può raggiungere la formazione di Rangnick al sesto posto. Il Chelsea, passato in vantaggio con Marcos Alonso in avvio di ripresa prima del pari di CR7, si porta a quota 66 punti, con otto lunghezze di margine dal Tottenham quinto.

Il tabellino

MANCHESTER UNITED-CHELSEA 1-1 (primo tempo 0-0)

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Lindelof, Varane, Telles; McTominay, Matic (79' Jones); Elanga (90'+1 Garnacho), Bruno Fernandes, Rashford (79' Mata); Ronaldo. All. Rangnick.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Kanté (82' Loftus-Cheek), Jorginho, Alonso; Mount, Werner (70' Pulisic); Havertz (70' Lukaku). All. Tuchel.

Gol: 60' Alonso (C), 62' Ronaldo (M)

Ammonito: Rudiger (C)

La cronaca in 4 momenti chiave

28' DE GEA SU HAVERTZ - Palla di Kantè per il tedesco, che calcia da ottima posizione con il sinistro ma viene murato dal portiere.

60' GOL DI ALONSO - Cross dalla destra di James, Havertz spizza di testa e lo spagnolo calcia benissimo al volo di sinistro, pallone nell'angolino.

62' GOL DI RONALDO - Il portoghese viene pescato in area da Matic, controllo e destro sotto la traversa.

80' PALO DI JAMES - Che occasione per il Chelsea: sinistro a giro con spazio dopo una grande sponda di tacco di Mount, legno esterno.

Il migliore

Marcos ALONSO - Gioca di fatto da attaccante aggiunto e sblocca la partita con un grande gol.

Il peggiore

Bruno FERNANDES - Da uno come lui ci si aspetta sempre il massimo: assente nel match.

